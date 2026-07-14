Παρουσία της οικογένειας, φίλων και συγγενών αλλά και πολλών εκπροσώπων της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε προχθές η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία της μεγάλης Ελληνίδας ευεργέτιδας Αλίκης Περρωτή στο ιστορικό και βραβευμένο Κοιμητήριο της Κηφισιάς.

Το τελευταίο «αντίο» στην Αλίκη Περρωτή, που ήταν δημότης Κηφισιάς, είπε και πλήθος απλού κόσμου που βρέθηκε στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς, καθώς η εκλιπούσα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ευεργέτιδες της μεταπολεμικής περιόδου.

Με το φιλανθρωπικό της έργο να εστιάζει στην εκπαίδευση, την υγεία και τον πολιτισμό, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της, τόσο με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη όσο και με το νοσοκομείο της Νέας Ιωνίας.