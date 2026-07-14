Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε επιστολή που έστειλε στη Stoiximan Super League πρότεινε συγκεκριμένα άτομα για την προεδρία, τονίζοντας ότι πρόκειται για πρόσωπα κοινής αποδοχής.

Προηγουμένως, η ψηφοφορία κατέληξε σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς ούτε η δεύτερη ψηφοφορία ανέδειξε νικητή.

Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ξανά στο 7-7, με την ΕΠΟ να διατηρεί στάση ουδετερότητας, επιλέγοντας λευκή ψήφο.

Υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Κηφισιά και Ηρακλής.

Τον Βαγγέλη Μαρινάκη στήριξαν οι Ολυμπιακός, Βόλος, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Καλαμάτα και Άρης.

Ακολουθεί η επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Stoiximan Super League για τις αυριανές αρχαιρεσίες στη Λίγκα:

«Με γνώμονα το καλό του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για τον Συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League, πέραν της Κυρίας Κ. Κοξένογλου (ΠΑΕ Ατρόμητος) τους Κυρίους Μ. Λυσσάνδρου (ΠΑΕ ΑΕΚ) και Γ. Μποροβήλο (ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης).

Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του Συνεταιρισμού μας αλλά και οι επιτυχίες στις ομάδες τους.

Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για τον Συνεταιρισμό.

Μακριά από εγωισμούς και παλιές λογικές πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές- κυβερνητικές πιέσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευθεί το όποιο κύρος διαθέτει η ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο Πρόεδρός της, μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη.

Θα ήθελα όλα τα Μέλη του Συνεταιρισμού να σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρόταση και όποιος και από τους τρεις αν επιλεγεί από το σώμα θα έχει την πλήρη αποδοχή μου».