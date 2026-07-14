Νέα απώλεια καταγράφει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός ανακοίνωσε την αποχώρησή του, λίγες ώρες μετά τις αντίστοιχες κινήσεις των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρήλου.

Με την εξέλιξη αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 20 βουλευτές, γεγονός που τον φέρνει στην τέταρτη θέση σε κοινοβουλευτική δύναμη, πίσω από το ΚΚΕ, το οποίο διαθέτει 21 έδρες.

Ο Γιώργος Ψυχογιός γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Στην επιστολή του ενημερώνει ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι από εδώ και στο εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας.

Η αποχώρηση του βουλευτή έρχεται να ενισχύσει τις πληροφορίες που τον θέλουν να βρίσκεται κοντά στο νέο πολιτικό εγχείρημα που συνδέεται με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την ένταξή του σε νέο κοινοβουλευτικό ή πολιτικό σχηματισμό.