Η Βρετανία κινδυνεύει να αναθρέψει «μια από τις λιγότερο υγιείς γενιές παιδιών των τελευταίων δεκαετιών», προειδοποιεί η έκθεση State of Child Health 2026 της Royal College of Paediatrics and Child Health. Η κατάσταση της παιδικής υγείας επιδεινώνεται σε κάθε βασικό δείκτη: παχυσαρκία, ψυχικές ασθένειες, τερηδόνα και κάλυψη εμβολιασμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει πλέον μερικά από τα χειρότερα παιδικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, με προβλήματα που κάποτε θεωρούνταν κυρίως ενηλικίωσης να εμφανίζονται νωρίτερα.



Η έκθεση καταγράφει οξείες ανισότητες ανάμεσα σε φτωχότερες και πιο προνομιούχες κοινότητες και αξιολογεί 12 τομείς, μεταξύ των οποίων παιδιατρική θνησιμότητα, εμβολιασμοί, πρώιμη ανάπτυξη, στοματική υγεία, παχυσαρκία, ψυχική υγεία, κάπνισμα και άσθμα. Η Δρ Χέλεν Στιούαρτ επισημαίνει «Η εικόνα της Βρετανίας στην παιδική υγεία πρέπει να είναι εθνική ντροπή» και προτρέπει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα ως εθνική προτεραιότητα διαφορετικά «μια ακόμη γενιά παιδιών θα αφεθεί πίσω».



Μεταξύ των στοιχείων που προβληματίζουν, η πιθανότητα ψυχικής διαταραχής σε παιδιά 8–16 ετών ανέβηκε από 12,5% το 2019 σε 20,3% το 2023, ενώ η πρόσβαση σε σχολική βοήθεια έχει επιδεινωθεί. Η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων ανέρχεται στο 27% για κορίτσια 11–15 ετών και 22% για αγόρια της ίδιας ηλικίας, και κλινικοί αναφέρουν σοβαρές βλάβες, ακόμη και σε εξάχρονα που χρησιμοποίησαν τα vapes των γονιών τους. Μόνο το 84% των παιδιών λαμβάνει δύο δόσεις MMR έως τα πέντε έτη, πολύ κάτω από τον στόχο 95% του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάρσεων.

Επιπλέον, ένα στα τρία παιδιά 10–11 ετών είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, ένα στα πέντε πεντάχρονα έχει τερηδόνα και η κατανάλωση αλκοόλ στην παιδική ηλικία παραμένει διαδεδομένη και αυξανόμενη. Οι παιδίατροι βλέπουν επίσης αύξηση σε παραπομπές για καθυστερήσεις λόγου και ομιλίας, διαταραχές ύπνου, θρεπτικά ελλείμματα και προβλήματα συμπεριφοράς.



Η βρεφική θνησιμότητα στις πιο στερημένες κοινότητες είναι πάνω από διπλάσια σε σχέση με τις πιο ευκατάστατες, και η θνησιμότητα 1–17 ετών είναι σχεδόν διπλάσια.



Δημοσκόπηση YouGov που παρήγγειλε το RCPCH δείχνει ότι μόλις το 12% των γονέων πιστεύει ότι η παιδική υγεία βελτιώθηκε την τελευταία δεκαετία. Η έκθεση ζητά ανακατανομή δαπανών από την υγεία ενηλίκων προς την παιδική υγεία, χρηματοδοτούμενο σχεδιασμό προσωπικού, καλύτερη εθνική συλλογή και διαμοιρασμό δεδομένων και δεσμευτικούς εθνικούς στόχους.



Απαιτεί επίσης διεύρυνση φθορίωσης νερού, αυστηρότερους περιορισμούς στην προώθηση ανθυγιεινών τροφίμων, περισσότερη ψυχική υποστήριξη στα σχολεία, αυστηρότερους ελέγχους γεύσεων και συσκευασίας vape και ένα Clean Air Act.

Ο Haroon Chowdry προειδοποιεί πως «η υπόθεση ήταν ότι κάθε γενιά θα είναι πιο υγιής από την προηγούμενη» και τώρα αυτό δεν ισχύει, με μακροχρόνιες συνέπειες για κοινωνία και δημόσιο κόστος. Ο Sebastian Rees του IPPR τονίζει ότι η Βρετανία έχει γίνει «ο άρρωστος της Ευρώπης στην υγεία» και ότι τα προβλήματα ξεκινούν από πολύ νωρίς.

Η Children’s Commissioner Dame Rachel de Souza επισημαίνει ότι «Τα παιδιά θέλουν να μεγαλώσουν υγιή και ευτυχισμένα» αλλά πολλοί περιορίζονται από εξωγενείς παράγοντες. Η κυβέρνηση απαντά ότι μετά από μια δεκαετία παραμέλησης λαμβάνονται μέτρα: «Επεκτείνουμε την ψυχική υποστήριξη στα σχολεία και κολλέγια, ανοίγουμε οικογενειακά κέντρα και λαϊκά ιατρεία και ενισχύουμε τους κανόνες για κάπνισμα, vapes και διαφήμιση ανθυγιεινών τροφίμων».



Η έκθεση είναι ξεκαθαρά κάλεσμα δράσης: χωρίς στοχευμένα μέτρα και δέσμευση πόρων, η χώρα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μιας ολόκληρης γενιάς που θα φέρει το βάρος των ανεπαρκειών από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.