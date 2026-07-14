Έντονη είναι η ανησυχία στη Νάξο, μετά από καταγγελίες ότι άγνωστοι βανδάλισαν δημοτικό νεκροταφείο της περιοχής.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε σχεδόν όλους τους μαρμάρινους σταυρούς των μνημάτων, χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, ενώ παράλληλα αναφέρεται και η κλοπή λουλουδιών από τάφους. Επιπλέον, επισημαίνεται η γενικότερη εικόνα εγκατάλειψης του χώρου, με την καταγγέλλουσα να ζητά την άμεση κινητοποίηση τόσο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όσο και των αστυνομικών αρχών, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση, να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να ληφθούν μέτρα για τη φύλαξη, την περίφραξη και την καλύτερη φροντίδα του κοιμητηρίου.

Λίγα μόλις λεπτά αργότερα ακολούθησε και δεύτερη επώνυμη δημόσια παρέμβαση, αυτή τη φορά από τον Πέτρο Σιδερή, ο οποίος αναφέρεται συνολικά στο φαινόμενο των βανδαλισμών που, όπως επισημαίνει, έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στη Νάξο. Στην ανάρτησή του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις φθορές στο Δημοτικό Κοιμητήριο, αλλά και στους βανδαλισμούς στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου και στο Δημοτικό Σχολείο.

Όπως τονίζει, οι καταστροφές στη δημόσια περιουσία δεν αποτελούν απλώς υλικές ζημιές, αλλά συνιστούν έλλειψη σεβασμού απέναντι στην ίδια την κοινωνία. Παράλληλα, καλεί όλους –γονείς, εκπαιδευτικούς, προπονητές και πολίτες– να συμβάλουν στην καλλιέργεια του σεβασμού προς τους δημόσιους χώρους, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «παιδικές αταξίες», αλλά ως πράξεις που υποβαθμίζουν την καθημερινότητα και πληγώνουν τον τόπο.

Οι δύο επώνυμες καταγγελίες, που δημοσιοποιήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, αναδεικνύουν ένα ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Πλέον, αναμένεται η αντίδραση των αρμόδιων αρχών, τόσο για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων περιστατικών όσο και για τη λήψη μέτρων που θα προστατεύσουν χώρους ιδιαίτερης σημασίας, όπως το Δημοτικό Κοιμητήριο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού.