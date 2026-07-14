Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε την παραίτηση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, στο πλαίσιο της νέας κυβερνητικής αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 258 μέλη της Βερχόβνα Ράντα, ενώ για την έγκρισή της απαιτούνταν τουλάχιστον 226 ψήφοι.

Η αποχώρηση της Σβιριντένκο είχε προαναγγελθεί από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για την ανάγκη ανανέωσης της κυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας, την προετοιμασία της χώρας για νέες ρωσικές επιθέσεις και την προώθηση της ευρωπαϊκής της πορείας.

Η Γιούλια Σβιριντένκο είχε αναλάβει την πρωθυπουργία τον Ιούλιο του 2025 και παρέμεινε στο αξίωμα για περίπου έναν χρόνο. Η παραίτησή της συνεπάγεται και την αποχώρηση της κυβέρνησής της, μέχρι τον σχηματισμό και την κοινοβουλευτική έγκριση νέου υπουργικού συμβουλίου.

Παραίτηση και στην «Ukroboronprom»

Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο Χέρμαν Σμετάνιν, επικεφαλής της κρατικής εταιρείας αμυντικής βιομηχανίας «Ukroboronprom», η οποία έχει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία.

Ο Σμετάνιν δεν γνωστοποίησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αποχωρήσει.

Οι εξελίξεις εντάσσονται στην ευρύτερη αναδιάρθρωση της πολιτικής και κρατικής ηγεσίας της Ουκρανίας, ενώ η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις αυξημένες στρατιωτικές, οικονομικές και ενεργειακές ανάγκες που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος με τη Ρωσία.