Δυνατά έχουν μπει στον ημιτελικό η Γαλλία και η Ισπανία για το έπαθλο της πρόκρισης στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Ισπανία να είναι αυτή που πήρε κεφάλι στο σκορ.

Στο 20ο λεπτό του αγώνα ο Κουκουρέγια έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Ντιν έκανε κακή επαφή με το κεφάλι και στη συνέχεια κλώτσησε τον Γιαμάλ που είχε κινηθεί στην πλάτη του με τον διαιτητή να καταλογίζει αμέσως το πέναλτι. Έτσι στο 22’ ο Ογιαρθάμπαλ εκτέλεσε εξαιρετικά με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία ήταν και πάλι αυτή που βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 58′ ο Πόρο έπαιξε το μακρινό ένα-δύο με τον Όλμο, που του πέρασε την μπάλα ξανά και ο δεξιός μπακ της Ισπανίας έκανε το 2-0.