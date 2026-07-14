Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Ιωάννα Τούνη μέσα από νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, απαντώντας στις ερωτήσεις που δέχεται συχνά για το αν κάνει ψυχοθεραπεία προκειμένου να διαχειριστεί την πίεση και την τοξικότητα που, όπως λέει, βιώνει στα social media.

Η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι έχει απευθυνθεί δύο φορές σε ψυχολόγους για ατομική υποστήριξη, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις οι ειδικοί έκριναν ότι δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστούν οι συνεδρίες.

Η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε και στη συμβουλευτική ζεύγους που είχε ακολουθήσει όσο ήταν σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, εξηγώντας ότι τότε επιθυμούσε να βρει τρόπους ώστε να διατηρηθεί η σχέση τους.

Όπως ανέφερε, άλλαξαν αρκετούς θεραπευτές, καθώς – σύμφωνα με την ίδια – ο τότε σύντροφός της θεωρούσε πως δεν ήταν οι κατάλληλοι, με αποτέλεσμα η προσπάθεια να μην έχει το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν.

«Η πρώτη ψυχολόγος μού είπε ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσω»

Η influencer αποκάλυψε ότι η πρώτη φορά που απευθύνθηκε σε ψυχολόγο ήταν πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν η μητέρα της είχε διαγνωστεί με καρκίνο και βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Όπως είπε, μετά από μία ή δύο συνεδρίες, η ψυχολόγος τής εξήγησε πως δεν θεωρούσε απαραίτητη τη συνέχιση της θεραπείας, αφήνοντάς της ανοιχτή την πόρτα να επιστρέψει μόνο αν ένιωθε ότι το είχε πραγματικά ανάγκη.

Η ίδια εξήγησε ότι δεν συνέχισε τις συνεδρίες, καθώς ένιωθε πως είχε δίπλα της ανθρώπους στους οποίους μπορούσε να μιλήσει και να στηριχθεί.

Η δεύτερη φορά που αναζήτησε βοήθεια από ειδικό ήταν, όπως αποκάλυψε, μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Όπως εξήγησε, ο βασικός λόγος δεν ήταν η διαχείριση του ίδιου του χωρισμού, αλλά η επιθυμία της να λάβει καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να στηρίξει καλύτερα τον γιο της στη νέα οικογενειακή πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την ίδια, μετά από μια διαδικτυακή συνεδρία, ο ψυχολόγος της ανέφερε ότι δεν θεωρούσε αναγκαία τη συνέχιση των συνεδριών, προτείνοντάς της αντί γι’ αυτό ένα βιβλίο σχετικό με τη γονεϊκότητα.

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζω είναι πραγματικά»

Η Ιωάννα Τούνη ανέφερε πως, παρότι έχει βιώσει δύσκολες στιγμές και πολλές φορές έχει λυγίσει συναισθηματικά, θεωρεί ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι υπαρκτές και όχι αποτέλεσμα υπερβολικού άγχους ή φόβων.

Αναφέρθηκε στην απώλεια των γονιών της, στη μακροχρόνια δικαστική της υπόθεση, αλλά και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας ως μητέρα, σημειώνοντας ότι προσπαθεί πάντα να βάζει προτεραιότητα τον εαυτό της και τους ανθρώπους που αγαπά.

Κλείνοντας το βίντεό της, απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους ζητώντας τη γνώμη τους για το γεγονός ότι δύο διαφορετικοί ψυχολόγοι τής είπαν πως δεν χρειάζεται να συνεχίσει θεραπεία, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι «είναι λίγο τρομακτικό να μη με θέλουν οι ψυχολόγοι».