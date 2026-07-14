Στη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ προχωρά ο δήμος Αθηναίων και τον Σεπτέμβριο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και να τεθεί σε λειτουργία. Σήμερα ο δήμαρχος Χάρης Δούκας επισκέφτηκε το κτίριο που βρίσκεται στο Μεταξουργείο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών και της διαμόρφωσης του χώρου, που παραχώρησε ο δήμος στο Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «Παναγία Ευαγγελίστρια». Συζήτησε με εκπροσώπους του Σωματείου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δούκας τόνισε: «Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσουμε για 12 χρόνια το δημοτικό κτίριο στο Μεταξουργείο, κάνουμε πράξη μια σημαντική κοινωνική δέσμευση. Τον Σεπτέμβριο, η Αθήνα αποκτά το πρώτο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, που θα φιλοξενεί 60 άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό, καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που δίνει έμφαση στην ημερήσια φροντίδα, επιστρέφοντας ανακούφιση και χαμόγελα αισιοδοξίας στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους. Γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, απαιτεί συγκεκριμένες λύσεις. Χτίζουμε με συνέπεια την Αθήνα, που δεν αφήνει κανέναν πίσω και μετατρέπει τη συμπερίληψη σε πράξη».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πάρης Χαρλαύτης, τόνισε: «Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς όφελος της κοινωνίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής. Με την παραχώρηση του συγκεκριμένου δημοτικού κτιρίου δίνουμε νέα ζωή σε έναν δημοτικό χώρο, ώστε να φιλοξενήσει μια σημαντική κοινωνική δομή για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία. Στόχος μας είναι, κάθε δημοτικό ακίνητο να αξιοποιείται με τρόπο που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους δημότες και να καλύπτει ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες».

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με ευθύνη του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «Παναγία Ευαγγελίστρια» και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ανακαίνισης, διαρρύθμισης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως προσβάσιμου χώρου, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα, έχει γίνει νέα ολική εγκατάσταση υδραυλικών, καλωδίωσης και πλακιδίων, βάψιμο, επίστρωση νέων πατωμάτων, κατασκευή WC ΑμεΑ, αλλαγή κουφωμάτων και τοποθέτηση γυψοσανίδων. Κατά την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων, τριάντα εργαζόμενοι της L’Oreal συμμετείχαν εθελοντικά στο βάψιμο του κτηρίου. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τοποθετηθεί το αναβατόριο.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το ΚΔΗΦ ΑμεΑ θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κοινωνικοποίησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εκπαίδευσης σε επαγγελματικές δεξιότητες μέσα από εργαστήρια για άτομα με νοητική αναπηρία, άτομα στο φάσμα του αυτισμού και νευρoδιαφορετικότητα, υποστηρίζοντας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους. Επιπλέον, θα παρέχεται σίτιση και μετακίνηση με βανάκι.

Οι ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ θα είναι κατά προτεραιότητα δημότες Αθηναίων. Μόνο σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων θα μπορούν να εξετάζονται αιτήσεις ωφελούμενων εκτός δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «Παναγία Ευαγγελίστρια» για πληροφορίες, ραντεβού και αξιολόγηση στο 2109941486 & στο 2144088064 (Τμήμα Πολιτικών Ισότητας, & Αντιμετώπισης Διακρίσεων, Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δήμου Αθηναίων).