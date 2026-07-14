Σοβαρά προβλήματα επάρκειας στους υδάτινους πόρους πλήττουν τον Πόρο στη «καρδιά» του καλοκαιριού και το νησί κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για τρεις μήνες. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε την απόφαση κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενεργοποιώντας το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.



Η κήρυξη δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν με ταχύτερες διαδικασίες στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της υδροδότησης του νησιού, από την προμήθεια νερού έως έκτακτα έργα και μέτρα διαχείρισης ζήτησης. Ο στόχος είναι να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και να διασφαλιστεί η επάρκεια για τους κατοίκους και τους τουρίστες στη διάρκεια της θερινής περιόδου.



Πρόκειται για μέτρο που έχει ήδη εφαρμοστεί πρόσφατα και σε άλλα νησιά: η Τήνος και η Αλόννησος είχαν τεθεί επίσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, με αντίστοιχες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υδροδότησης.



Η νέα απόφαση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη μακροπρόθεσμων λύσεων για την ανθεκτικότητα των νησιωτικών υδροδοτικών συστημάτων απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την αυξανόμενη ζήτηση.