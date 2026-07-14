Το να μεγαλώνει κανείς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χάνει τη ζωντάνια ή την καλή του υγεία. Αντίθετα, σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν συγκεκριμένα σημάδια που δείχνουν ότι ο οργανισμός γερνά με υγιή τρόπο, ενώ παράλληλα υπάρχουν και προειδοποιητικές ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοούνται, ιδιαίτερα μετά τα 40 και τα 50 χρόνια.

Η δρ Τίνα Σανταρανγκάνι, πιστοποιημένη νοσηλεύτρια ενηλίκων και ηλικιωμένων, εξηγεί ότι η υγιής γήρανση δεν σημαίνει απλώς να δείχνει κάποιος νεότερος. «Σημαίνει να αισθάνεσαι καλά και να λειτουργείς όσο καλύτερα γίνεται, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά», αναφέρει.

Από την πλευρά του, ο γηρίατρος Εμάνουελ Οσέι-Μποάμα επισημαίνει ότι η δεκαετία των 40 και των 50 αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο, καθώς τότε αρχίζουν να εμφανίζονται ή να επιταχύνονται πολλές αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

1. Διατηρείς τη δύναμη και την αντοχή σου

Η διατήρηση της μυϊκής δύναμης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες καλής γήρανσης. Το να μπορεί κάποιος να ανεβαίνει σκάλες, να κουβαλά τα ψώνια, να σηκώνεται εύκολα από το πάτωμα και να παραμένει δραστήριος αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να διατηρήσει την ανεξαρτησία του όσο μεγαλώνει.

Σημαντικοί δείκτες είναι επίσης η ταχύτητα στο περπάτημα, η καλή ισορροπία, η δύναμη της λαβής των χεριών και η ευκολία με την οποία σηκώνεται κάποιος από μια καρέκλα. Αντίθετα, η απώλεια δύναμης, η δυσκολία στην ισορροπία ή νέοι πόνοι και δυσκαμψία στις αρθρώσεις μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια.

2. Παραμένεις κοινωνικά ενεργός

Οι επιστήμονες θεωρούν πλέον τη μοναξιά σοβαρό παράγοντα κινδύνου για την υγεία, συγκρίσιμο με την παχυσαρκία ή το κάπνισμα. Όσοι διατηρούν στενές σχέσεις με φίλους και οικογένεια, συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και έχουν σκοπό στη ζωή τους παρουσιάζουν καλύτερη σωματική και πνευματική υγεία.

Παράλληλα, η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ή η ενασχόληση με νέα χόμπι βοηθά τον εγκέφαλο να παραμένει ενεργός και να δημιουργεί αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «γνωστικό απόθεμα».

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι η επίμονη θλίψη, το άγχος ή η απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες δεν πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικές συνέπειες της ηλικίας, αλλά συμπτώματα που χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση.

3. Ανακάμπτεις εύκολα μετά από δυσκολίες

Ένα ακόμη σημάδι υγιούς γήρανσης είναι η ικανότητα του οργανισμού να αναρρώνει μετά από μια ασθένεια, μια χειρουργική επέμβαση ή ακόμη και μια δύσκολη ψυχολογική περίοδο.

Σύμφωνα με τη δρ Σανταρανγκάνι, όσοι επανέρχονται σχετικά γρήγορα στο προηγούμενο επίπεδο λειτουργικότητας μετά από ένα στρεσογόνο γεγονός εμφανίζουν καλύτερη συνολική υγεία, ανεξάρτητα από την ηλικία που αναγράφει η ταυτότητά τους.

4. Φροντίζεις προληπτικά την υγεία σου

Μετά τα 40 αυξάνεται ο κίνδυνος υπέρτασης, αρρυθμιών, ορμονικών μεταβολών, προβλημάτων ακοής, γλαυκώματος και σταδιακής έκπτωσης ορισμένων γνωστικών λειτουργιών.

Οι ειδικοί συνιστούν τακτικούς προληπτικούς ελέγχους, παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και του σακχάρου, εμβολιασμούς όταν χρειάζονται, αλλά και έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων ύπνου, όρασης ή ακοής πριν επηρεάσουν την καθημερινότητα.

Όπως τονίζουν, η κατάσταση της υγείας στα 40 επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής στα 60, στα 80 και αργότερα.

5. Κοιμάσαι ποιοτικά

Ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί βασικό σύμμαχο της υγείας, καθώς επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου, της καρδιάς, του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος. Οι ειδικοί συστήνουν επτά έως εννέα ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.

Αντίθετα, η χρόνια αϋπνία, η υπνική άπνοια ή το να ξυπνά κάποιος διαρκώς εξαντλημένος δεν θα πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικό κομμάτι της γήρανσης, αλλά προβλήματα που χρειάζονται αξιολόγηση από γιατρό.