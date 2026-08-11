Μπείτε σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και θα βρεθείτε μπροστά σε πλήθος προϊόντων με ετικέτες συστατικών που θυμίζουν περισσότερο εγχειρίδια χημείας, παρά στοιχεία για τρόφιμα. Αυτά τα συντηρητικά εμποδίζουν το ψωμί να μουχλιάσει, βοηθούν τα αλλαντικά να διατηρούν τη φρέσκια όψη τους και επιτρέπουν στις τροφές να παραμένουν κατάλληλες για κατανάλωση για εβδομάδες αντί για λίγες ημέρες.

Βρίσκονται παντού και, σε μεγάλο βαθμό, έχουμε αποδεχτεί την παρουσία τους ως το τίμημα της ευκολίας που προσφέρει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Είναι όμως όλα τα συντηρητικά ίδια; Όπως αναφέρεται στο Mind Body Green, συχνά τα αντιμετωπίζουμε ως μία ενιαία κατηγορία, χωρίς να κάνουμε διάκριση μεταξύ ουσιών που ενδέχεται να είναι ακίνδυνες και άλλων που θα μπορούσαν να εγείρουν πραγματικές ανησυχίες για την υγεία.

Μεγάλη μελέτη – διάρκειας 14 ετών – έδωσε στο κρίσιμο ερώτημα μία από τις πιο λεπτομερείς απαντήσεις μέχρι σήμερα, παρακολουθώντας περισσότερους από 105.000 ενήλικες και την κατανάλωση 17 συγκεκριμένων συντηρητικών τροφίμων.

Οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν εάν η μεγαλύτερη πρόσληψη αυτών των πρόσθετων ουσιών σχετιζόταν με διαγνώσεις καρκίνου. Τα ευρήματα προσφέρουν ακριβώς το είδος των συγκεκριμένων και πρακτικά αξιοποιήσιμων πληροφοριών που έλειπαν μέχρι σήμερα από τη γενική σύσταση: «Καταναλώνετε λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα».

Πώς έγινε η 14ετής μελέτη

Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από τη γαλλική NutriNet-Santé, μια μεγάλη, συνεχιζόμενη μελέτη υγείας που συλλέγει λεπτομερείς διατροφικές πληροφορίες από το 2009.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη έρευνα να ξεχωρίζει είναι το επίπεδο λεπτομέρειας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν επανειλημμένα καταγραφές της διατροφής τους για χρονικό διάστημα 24 ωρών κατά τη διάρκεια της μελέτης, αναφέροντας όχι απλώς γενικές κατηγορίες όπως «ψωμί» ή «γιαούρτι», αλλά ακόμη και τις συγκεκριμένες μάρκες των προϊόντων που κατανάλωναν.

Αυτή η πληροφορία ήταν καθοριστική, καθώς η περιεκτικότητα σε συντηρητικά μπορεί να διαφέρει σημαντικά από προϊόν σε προϊόν. Μια μάρκα ψωμιού, για παράδειγμα, μπορεί να περιέχει σορβικό κάλιο, ενώ μια άλλη να μην χρησιμοποιεί καθόλου τη συγκεκριμένη ουσία.

Οι ερευνητές διασταύρωσαν αυτές τις καταγραφές με βάσεις δεδομένων για τη σύσταση των τροφίμων και πραγματοποίησαν ακόμη και εργαστηριακές αναλύσεις σε προϊόντα που καταναλώνονταν συχνά, ώστε να υπολογίσουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τη συνολική πρόσληψη συγκεκριμένων συντηρητικών για κάθε άτομο σε βάθος χρόνου.

Στη συνέχεια παρακολούθησαν τις διαγνώσεις καρκίνου για μέσο διάστημα 7,5 ετών, προσαρμόζοντας τα στατιστικά μοντέλα τους για δεκάδες παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η σωματική δραστηριότητα, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου και η συνολική ποιότητα της διατροφής.

Έξι συντηρητικά συνδέθηκαν με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου

Η μελέτη ανέδειξε αρκετά πρόσθετα που προκάλεσαν ανησυχία.

Το σορβικό κάλιο και τα θειώδη, τα οποία συναντώνται συχνά σε αρτοσκευάσματα, τυριά και κρασί, συσχετίστηκαν με 14% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου συνολικά και με 26% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Το νιτρώδες νάτριο συνδέθηκε με 32% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη μεταξύ των ανθρώπων με τη μεγαλύτερη κατανάλωση.

Το νιτρικό κάλιο, τα οξικά άλατα και το ερυθορβικό νάτριο φάνηκε επίσης να συνδέονται με μια πιο μέτρια αύξηση του κινδύνου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν αρκετούς πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτές τις συσχετίσεις. Ορισμένα συντηρητικά ενδέχεται να διαταράσσουν μηχανισμούς που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα και τη φλεγμονή, να ευνοούν τον σχηματισμό καρκινογόνων ουσιών ή ακόμη και να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του εντερικού μικροβιώματος.

Χωρίς πανικό – Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τις αγορές σας

Τι σημαίνουν, λοιπόν, όλα αυτά για την κουζίνα σας, τα σνακ που έχετε στο ντουλάπι ή την προετοιμασία των καθημερινών γευμάτων σας; Όπως αναφέρουν ειδικοί στο Mind Body Green, υπάρχουν ορισμένες πρακτικές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να διατηρείτε μια ρεαλιστική στάση, προστατεύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη υγεία σας.

► Δώστε προτεραιότητα στα λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα: Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης και οι άπαχες πηγές πρωτεΐνης εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυρήνα μιας διατροφής που ευνοεί τη μακροζωία.

► Διαβάζετε επιλεκτικά τις ετικέτες: Εάν βλέπετε πρόσθετα όπως νιτρώδες νάτριο, νιτρικό κάλιο ή θειώδη να εμφανίζονται συχνά στα αγαπημένα σας σνακ, αξίζει, όπου είναι δυνατόν, να τα εναλλάσσετε με άλλες επιλογές.

► Ισορροπήστε την ευκολία με καλύτερες επιλογές: Μία μπάρα ή ένα έτοιμο ρόφημα δεν πρόκειται από μόνο του να καθορίσει την υγεία σας. Χρησιμοποιείτε τα συσκευασμένα τρόφιμα στρατηγικά και δώστε προτεραιότητα στις φρέσκες επιλογές, όπου αυτό είναι εφικτό.

► Μαγειρεύετε στο σπίτι όταν μπορείτε: Ακόμη και απλά γεύματα, όπως ψητά λαχανικά, μπολ με δημητριακά ή σπιτικές μπάρες πρωτεΐνης, μπορούν να μειώσουν τη συνολική πρόσληψη δυνητικά επιβαρυντικών πρόσθετων ουσιών.

Ακόμη και η αντικατάσταση λίγων σνακ μέσα στην εβδομάδα με πιο φρέσκες επιλογές μπορεί να αποτελέσει μια διαχειρίσιμη αλλαγή. Η προετοιμασία, για παράδειγμα, μερίδων με φρούτα και ξηρούς καρπούς ή overnight oats μπορεί να ενταχθεί σχετικά εύκολα στην καθημερινότητα, χωρίς να ανατρέπει το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα σας βοηθάει να αποφεύγετε την κατανάλωση επεξεργασμένων σνακ με τα συνοδά συντηρητικά.

Καθώς οι επιστήμονες συνεχίζουν να διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες χημικές ενώσεις αλληλεπιδρούν με τον ανθρώπινο οργανισμό, η μεγαλύτερη προσοχή στα συντηρητικά που εμφανίζονται συχνότερα στην καθημερινή διατροφή αποτελεί ένα πρακτικό και ρεαλιστικό βήμα για την υποστήριξη της συνολικής υγείας.