Το Στάδιο της Νέας Υόρκης, θα φορέσει τα καλά του την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου για να υποδεχθεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026.

Πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης. Μια τελετή υπερπαραγωγή, μια παράσταση γεμάτη αστέρια για μια διοργάνωση που άλλαξε τα δεδομένα με 48 ομάδες.

Αυτή η παράσταση θα περιλαμβάνει εμφανίσεις από τη Λάουρα Παουζίνι, τη Νικόλ Σέρζινγκερ, τον Ρόμπι Γουίλιαμς και τον IshowSpeed, καθώς και μια ειδική εμφάνιση από τον Τομ Κρουζ, συγκεντρώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο της μουσικής και της ψυχαγωγίας για έναν αξέχαστο εορτασμό.



Παράλληλα η βραβευμένη με Emmy, Grammy, Oscar και Tony, Τζένιφερ Χάντσον, θα ερμηνεύσει τον Εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η FIFA μάλιστα θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες περισσότερους καλλιτέχνες και ειδικούς καλεσμένους.

Τέλος, οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο στάδιο θα έχουν ενεργό ρόλο στην παράσταση και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να προγραμματίσουν να φτάσουν νωρίς, καθώς η τελετή λήξης ξεκινά στις 13:30 τοπική ώρα, 90 λεπτά πριν από την έναρξη του τελικού.

Οι πύλες ανοίγουν στις 11:00 (τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα), όταν θα ξεκινήσει μια πλήρης σειρά εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών ενεργοποιήσεων, ανταμοιβών και πρόσθετης ψυχαγωγίας πριν από τον αγώνα.