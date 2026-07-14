Η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να πάρει αύριο εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Star, οι γιατροί ενημέρωσαν την ίδια ότι, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μετά τη μία το μεσημέρι, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Η έξοδος από το νοσοκομείο δεν σημαίνει και το τέλος της θεραπείας της, καθώς η κ. Νέστορα θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά και να μεταβαίνει τακτικά για τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις.

Η πολιτεύτρια υπέστη εγκαύματα στο 19% του σώματός της, κυρίως στα χέρια και στα πόδια, μετά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε έξω από την κατοικία της στην περιοχή της Κίμωνος Βόγα. Παρότι η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και δεν κρίνεται πλέον αναγκαία η παραμονή της στο νοσοκομείο, η αποκατάσταση αναμένεται να είναι μακρά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα είναι προετοιμασμένη να προχωρήσει αύριο σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, απαντώντας στα ερωτήματα που θα μπορέσει να σχολιάσει σχετικά με την πορεία της υγείας της αλλά και τις εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης.

Έξω από την κατοικία της εξακολουθεί να βρίσκεται αστυνομική δύναμη, η οποία από την πρώτη στιγμή της επίθεσης έχει αναλάβει τη φύλαξη του χώρου. Από αύριο, με την επιστροφή της στο σπίτι, τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία των δημοσιογράφων.

Οι αρχές επιδιώκουν να περιοριστεί η πρόσβαση μεγάλου αριθμού ατόμων κοντά στην πολιτεύτρια, καθώς παραμένει σημαντικός ο κίνδυνος μολύνσεων λόγω των εγκαυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η Αφροδίτη Νέστορα ενημερωνόταν συνεχώς για τις εξελίξεις στην υπόθεση. Παρακολούθησε τις συλλήψεις των υπόπτων, ενημερώθηκε για τις βαρύτατες διώξεις που ασκήθηκαν και περίμενε με ιδιαίτερη αγωνία τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων.

Παρά τη δύσκολη δοκιμασία που πέρασε, το επόμενο βήμα είναι η επιστροφή της στην καθημερινότητα και η συνέχιση της θεραπείας της εκτός νοσοκομείου, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την περαιτέρω πορεία της υγείας της.

Η ίδια έχει ακόμη μια απαιτητική διαδρομή αποκατάστασης μπροστά της, ωστόσο το αυριανό εξιτήριο αποτελεί ένα σημαντικό και ενθαρρυντικό ορόσημο στην πορεία της ανάρρωσής της.