Με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα συνεχίζει τη δύσκολη πορεία της αποκατάστασής του ο Σταύρος Φλώρος, λίγες εβδομάδες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του «Survivor», όταν τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Ο πρώην παίκτης του δημοφιλούς ριάλιτι βρίσκεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι, έχοντας διαρκώς στο πλευρό του την οικογένειά του, η οποία τον στηρίζει σε κάθε στάδιο της θεραπείας.

Μέσα από νέα ανάρτησή του στα social media, ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά του στο κέντρο αποθεραπείας, δείχνοντας μέρος του προγράμματος αποκατάστασης που ακολουθεί.

Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται να κάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης, να προπονείται στο μποξ και να παίζει μπάσκετ, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και επιμονής στους διαδικτυακούς του φίλους.

Ιδιαίτερη θέση στην ανάρτησή του είχε και η επίσκεψη που δέχθηκε από τον πρώην συμπαίκτη του στο «Survivor», Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Οι δύο τους πέρασαν χρόνο μαζί στο Μαϊάμι, ενώ ο Σταύρος Φλώρος δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντησή τους και τη βόλτα τους στην πόλη.

«Miami touchdown», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, συνοδεύοντας το μήνυμα με εικόνες από την αποκατάστασή του αλλά και τις στιγμές χαλάρωσης που μοιράστηκε με τον φίλο και πρώην συμπαίκτη του.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες μηνύματα στήριξης, με τους διαδικτυακούς του φίλους να του εύχονται δύναμη και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητά του.