Ο Σταύρος Φλώρος ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά σε νοσοκομείο των ΗΠΑ, με τους θεράποντες γιατρούς του να παραμένουν αισιόδοξοι.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο νικητής του Survivor, που τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε το ένα του πόδι, έκανε ανάρτηση στο Instagram και «σύστησε» τις δύο αδερφές του στους διαδικτυακούς φίλους του.

Στις εικόνες που δημοσίευσε από το νοσοκομείο, οι αδερφές του φαίνονται να τον περιποιούνται, να τον λούζουν και να προσπαθούν να κάνουν την καθημερινότητά του πιο εύκολη μέσα στις δύσκολες συνθήκες. «Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στη λεζάντα της ανάρτησης.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Σταύρος Φλώρος χαμογελάει και απολαμβάνει τη φροντίδα που του προσφέρουν οι δύο αδερφές του. Και εκείνες παίρνουν δύναμη από τη δική του στάση. Η οικογένεια του νεαρού παραμένει ενωμένη στα δύσκολα.

Σε σταθερή επικοινωνία με τους γιατρούς αλλά και τον παραγωγό του Survivor, Ατζούν Ιλιτζαλί, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή.