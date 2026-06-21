Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (21/6) ο Ινιάκι Πένια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Μπαρτσελόνα.

Η Κυριακή (21/6) είναι μια γεμάτη μέρα για τους «πράσινους», καθώς παρουσίασαν επισήμως τον Τζέικομπ Νίστρουπ που θα είναι ο νέος προπονητής, συμφώνησαν με τον Λεβαδειακό για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα και υποδέχθηκαν και τον 27χρονο Ισπανό τερματοφύλακα.

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Μπαρτσελόνα για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,5 εκατ. ευρώ, τα βρήκε και με τον Πένια για συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν το ένα εκατ. ευρώ και απομένουν, πλέον, τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Πένια, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Έλτσε ως δανεικός από τους «μπλαουγκράνα», θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του, θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ και θα αρχίσει δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες.