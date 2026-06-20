Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Σπύρος Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ και τη δημοσιογράφο Έρη Βαρδάκη, μιλώντας για την προσωπική του ζωή, τις σχέσεις, το πέρασμα του χρόνου αλλά και τις καλλιτεχνικές επιλογές του.

Αναφερόμενος στο διαζύγιο, ο δημοφιλής ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν το αντιμετώπισε ποτέ ως αποτυχία.

«Δεν πρέπει να εκλαμβάνει κανείς το διαζύγιο ως μια προσωπική αποτυχία. Εγώ ποτέ δεν το εξέλαβα έτσι. Όχι, καθόλου. Προσωπική αποτυχία θεωρώ ότι είναι να βλέπεις ένα ζευγάρι, που ‘ναι 40 – 50 χρόνια μαζί, να ‘ναι 80 χρονών άνθρωποι και να τσακώνονται ακόμα. Η δική μου γνώμη είναι πως όσο φυσικό είναι να παντρεύεται κανείς τόσο φυσικό είναι να χωρίζει, μάλλον και λίγο πιο φυσικό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σπύρος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη σχέση του με τον χρόνο, τονίζοντας πως δεν πέρασε ποτέ κρίση ηλικίας.

«Κρίση ηλικίας δεν πέρασα ποτέ, δεν θα περάσω κιόλας. Γιατί κάπου έχω σταματήσει στα 10 – 12 χρόνια, είμαι χαζό παιδί. Είναι ώρες ώρες που με απασχολεί ο χρόνος, ναι, αλλά είναι δυο πραγματικότητες. Η μία είναι η αμείλικτη γλώσσα των αριθμών, που άμα τα βάλεις κάτω λες… δεν έχω πολλά χρόνια ακόμα δύναμης, διαφορετικά παίρνω τη μηχανή μου και εξαφανίζομαι και μπορεί να ξυπνήσω στην Ισπανία! Δεν καταλαβαίνω τίποτα».

Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για τις ταμπέλες που κατά καιρούς αποδίδονται στους καλλιτέχνες, σημειώνοντας ότι δεν τον απασχόλησαν ποτέ ιδιαίτερα.

«Δεν με έχει απασχολήσει ποτέ αν πήγαν να μου βάλουν κάποια στιγμή ταμπέλα, τι λένε και τι δεν λένε. Δηλαδή εννοώ πως από ένα σημείο και μετά μπορούσα να κάνω πράγματα που ήθελα εγώ. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πως έχω μια μεγαλύτερη ευκολία στην κωμωδία, νιώθω και ότι ο κόσμος αυτό θέλει πιο πολύ και το ‘χει ανάγκη».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως παραμένει ανοιχτός σε κάθε ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική πρόταση, ανεξάρτητα από το είδος.

«Από την άλλη αν τύχει ένας πολύ ωραίος ρόλος, που δεν είναι κωμωδία, θα τον κάνω με πολύ μεγάλη χαρά και με την ίδια πίστη…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Παπαδόπουλος.