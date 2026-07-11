Η Ελισάβετ Μουτάφη άνοιξε την καρδιά της σε μια χαλαρή τηλεοπτική συζήτηση, μιλώντας για την προσωπική και οικογενειακή της ζωή. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη γνωριμία και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή, ενώ δεν έκρυψε και την αδυναμία που έχει στον πεντάχρονο γιο τους.

Καλεσμένη στην τελευταία για τη φετινή σεζόν εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», η ηθοποιός δέχθηκε τις χιουμοριστικές ερωτήσεις του Φάνη Λαμπρόπουλου σχετικά με την εμφάνιση του συζύγου της.

«Δηλαδή, πρώτο ραντεβού, βλέπεις αυτή τη μούρη και λες, ο άντρας της ζωής μου, εδώ είμαστε; Κάτσε ρε Ελισάβετ, πες μου λίγο, βλέπεις τον Μάνο και λες, Χριστέ μου, τι πρόσωπο είναι αυτό; Με τι μούτρα σε πλησίασε αυτός ο άνθρωπος;» αναρωτήθηκε ο παρουσιαστής, με την Ελισάβετ Μουτάφη να του δίνει τη δική της απάντηση:

«Καταρχάς, ο Μάνος, πέρα από το ότι εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολλές γυναίκες, έχω να σου πω, Φάνη μου, και πάρα πολλοί άντρες τον θεωρούν όμορφο. Λίγη ντροπή δεν έχεις; Αυτή είναι η δική σου γνώμη, τι να κάνω τώρα; Δηλαδή, τι να κάνω τώρα; Πέρα από αυτό, η γοητεία που έχει και η εξυπνάδα του, είναι ένα… Σε όλα με κέρδισε».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο να συνεργαστούν τηλεοπτικά η ίδια και ο Μάνος Νιφλής, με την ηθοποιό να εξηγεί ότι θα μπορούσε να το φανταστεί, αρκεί ο καθένας να έχει τον δικό του ρόλο.

«Μας έχουν ξαναρωτήσει αυτό (αν θα κάναμε εκπομπή με τον Μάνο Νιφλή), τώρα σοβαρά. Ναι, νομίζω θα κάναμε. Βέβαια, σε άλλο κομμάτι εκείνος, σε άλλο κομμάτι εγώ, έτσι; Εγώ με την πολιτική δεν έχω καμία επαφή. Ο Μάνος έχει με την ιστορία, με την πολιτική, με το ρεπορτάζ, μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί και το λέω πολύ ειλικρινά» ανέφερε επίσης η ηθοποιός.

Η Ελισάβετ Μουτάφη αναφέρθηκε ακόμη στον γιο τους, μιλώντας με χιούμορ για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του απέναντι στα κορίτσια, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

«Με βλέπεις εμένα τη μάνα που περιμένει τη νύφη; Είναι πέντε χρονών, μπορεί να γίνω έτσι. Πιστεύω ότι δεν θα είμαι έτσι. Έτσι πιστεύω. Ξεκινάμε από το εξής. Είναι φοβερός γκομενάκιας. Έχω τεράστιο πρόβλημα ήδη στα πέντε. Δεν ξέρω που θα πάει. Εννοώ σαν άντρας, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τι δεν καταλαβαίνεις; Δηλαδή, με τις γυναίκες και τα κοριτσάκια και τις μεγαλύτερες, τώρα προς το παρόν, έχει καψούρα, καψουρεύεται» απάντησε η Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της.