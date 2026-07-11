Μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για υπόθεση εκρηκτικών το 2020 φαίνεται πως αποδείχτηκε καθοριστική για την ταυτοποίηση τριών εκ των φερόμενων δραστών της φονικής επίθεσης με βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της Marfin τον Μάιο του 2010.

Η αστυνομία θεωρεί πως η δολοφονική επίθεση με τις μολότοφ ήταν οργανωμένο σχέδιο και έδρασαν συνολικά 12 άτομα χωρισμένα σε δύο «υποομάδες», με εκτελεστικό βραχίονα και συντονιστές.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αναζήτησαν από όλες τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. υλικά που είχαν από διάφορες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου και προχώρησαν σε εξειδικευμένες εργαστηριακές και συγκριτικές εξετάσεις, εφαρμόζοντας προηγμένες μεθόδους ψηφιακής ανάλυσης με την τεχνητή νοημοσύνη.

Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών οι δύο συλληφθέντες, δύο 42χρονοι, οδηγήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Ευελπίδων.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή στους δύο συλληφθέντες

Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για τις δολοφονίες της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου 32 ετών, έγκυο τεσσάρων μηνών, του Επαμεινώνδα Τσάκαλη, 36 ετών, και της 35χρονης Παρασκευής Ζούλια. Είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον 3ο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία.

Η Μαρία Καραγιάννη, θύμα της επίθεσης, σημείωσε ότι «την ώρα που έσπασαν τις τζαμαρίες και έριξαν μέσα το εύφλεκτο υλικό, εγώ ήμουν στο υπόγειο, προσπαθώντας να ασφαλίσω τα χρεόγραφα της τράπεζας γιατί είχε ενταθεί η κατάσταση έξωθεν του κτηρίου».

«Υπήρχαν πολλοί συνάδελφοί μου, που τους εκλιπαρούσαν, τους είχαν δει δηλαδή, όταν έριχναν τη φωτιά, τους εκλιπαρούσαν να μην ρίξουν τη φωτιά, γιατί είμαστε άνθρωποι μέσα. Αυτές τις κραυγές και την αγωνία τους εγώ τα άκουγα από το υπόγειο», πρόσθεσε.

Επιστρέφει η 46χρονη από τη Βρετανία

Εντός των ημερών αναμένεται να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της 46χρονης, η οποία διαμένει τα τελευταία επτά χρόνια στη Βρετανία.

Η ίδια, σύμφωνα με τη συνήγορό της, φαίνεται πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές.

Συγκεκριμένα, η Άννυ Παπαρούσου, συνήγορος της 46χρονης, τόνισε: «Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Marfin, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές».

Η 46χρονη στο υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών από τον εμπρησμό της Marfin φαίνεται να στέκεται δίπλα σε βιτρίνα σε ρόλο υποστηρικτικό των δραστών που εκτόξευσαν τις βόμβες μολότοφ.

Η ίδια, όπως και οι δύο συλληφθέντες, ανήκαν σε ομάδα αντιεξουσιαστών που οργανωμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, πήγαν στις 5 Μαΐου στη Marfin. Η ομάδα είχε σχεδιάσει την κατανομή των ρόλων κάθε ενός.

Τα άτομα που θα πέταγαν τις βόμβες μολότοφ είχαν καθοριστεί, όπως και τα πρόσωπα που θα υποστήριζαν την επιχείρηση.

Η ομάδα των 12 αναρχικών

Στη συγκεκριμένη ομάδα αναρχικών συμμετείχαν 12 άτομα.

Από αυτούς, οι πέντε ήταν που πραγματοποίησαν την επίθεση στην τράπεζα Marfin και προχώρησαν στον εμπρησμό με βόμβες μολότοφ, παρότι έβλεπαν ότι υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα σε αυτή που τους εκλιπαρούσαν να σταματήσουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ενεργώντας συντονισμένα, οι πέντε έσπασαν τον υαλοπίνακα της εισόδου, έριξαν τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό του καταστήματος και χρησιμοποίησαν εύφλεκτο υγρό που επιτάχυνε την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Η υπόθεση εκρηκτικών το 2020

Το «κλειδί» για να φτάσουν οι αστυνομικοί στην ταυτοποίηση ήταν η εξιχνίαση μίας υπόθεσης με εκρηκτικά το 2020. Σε αποθήκη στο Κουκάκι, είχαν εντοπιστεί εκρηκτικές ύλες, χρονοδιακόπτες, πυροκροτητές και σφαίρες από καλάσνικοφ.

Την αποθήκη είχε νοικιάσει γνωστός αντιεξουσιαστής, ο οποίος συνελήφθη τότε από την Αντιτρομοκρατική για την υπόθεση των εκρηκτικών. Σε έρευνα που είχε γίνει στο σπίτι του, είχε βρεθεί ψηφιακό υλικό και μέσα σε αυτό υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο από διακοπές το 2009, δύο ανδρών και μίας γυναίκας.

Ο αντιεξουσιαστής ήταν γνωστός για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του εφοπλιστή Μυλωνά.

Τα βιντεοληπτικά υλικά που είχαν συλλεχθεί κατά την αρχική διερεύνηση της υπόθεσης, το 2010 δεν μπορούσαν τότε να αναλυθούν τόσο ώστε να φτάσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Τα πειστήρια όμως υπήρχαν και συνδυάστηκαν με τα στοιχεία του e-mail που έφτασε πέρυσι στο ελληνικό FBI. Ακολούθησε σύγκριση με ειδικό λογισμικό και έγινε η ταυτοποίηση.

Οι φωτογραφίες από τις διακοπές το 2009

Όπως προαναφέρθηκε, 12 άτομα ήταν στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που στις 5 Μαΐου 2010 βρίσκονταν ανάμεσα στους διαδηλωτές και όλοι τους με καλυμμένα πρόσωπα.

Από αυτούς, οι πέντε ήταν που είχαν ενεργό ρόλο στον δολοφονικό εμπρησμό της Marfin. Από τους πέντε, η αστυνομία φέρεται να ταυτοποίησε τους τρεις. Τους δύο 42χρονους άνδρες και την 46χρονη που εδώ και χρόνια ζει στη Βρετανία.

Από τότε υπήρχαν εννέα μαρτυρίες που τοποθετούσαν κάποιους από τους κουκουλοφόρους σε συγκεκριμένη θέση την ώρα του εμπρησμού και με συγκεκριμένο ρόλο. Καθώς τότε δεν είχαν ταυτοποιηθεί και οι φωτογραφίες που είχε η αστυνομία ήταν θολές, τους δόθηκε αριθμός. Για παράδειγμα: δράστης νο8. Ο «8», λοιπόν, σπάει την τζαμαρία της τράπεζας, ο «10» πετάει τη μολότοφ και ο «11» δίνει τις οδηγίες.

Διαπιστώθηκε με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης ότι οι δύο άνδρες και η μία γυναίκα που βρίσκονταν στη Marfin φορούσαν ίδια ρούχα ή είχαν ίδια αξεσουάρ με τους δύο άνδρες και τη μία γυναίκα στις φωτογραφίες από τις διακοπές.

Κάποια στοιχεία συγκεκριμένα οδήγησαν στην ταυτοποίηση. Συγκεκριμένα, ο 42χρονος συλληφθείς στις φωτογραφίες του 2009 αλλά και στις πρόσφατες είχε ένα σακίδιο συγκεκριμένου τύπου με ένα όμως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που το καθιστούσε μοναδικό. Είχε ζωγραφισμένα με μπογιά τρία αστεράκια. Διαπιστώθηκε από τις φωτογραφίες της Marfin ότι εκείνος έσπασε τη βιτρίνα με βαριοπούλα.

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια έβγαλε συγκεκριμένα στοιχεία για τους τρεις. Το ακριβές ύψος του καθενός, σύγκριση των άκρων τους ακόμα και των αυτιών τους, τα ρούχα τους, τα παπούτσια, τον τρόπο που στέκονταν και περπατούσαν.

Ο δεύτερος 42χρονος συλληφθείς, που έμενε στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, φαίνεται να δίνει τις οδηγίες και η 46χρονη φαίνεται να στέκεται δίπλα στον πρώτο και να έχει υποστηρικτικό ρόλο.

Οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν άρρηκτη τη σύγκριση των στοιχείων και εκτιμούν ότι η ταυτοποίηση κυρίως για τους δύο άνδρες είναι στο 100%.