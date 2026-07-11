Βαρύτατες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η 51χρονη Βάγια Νέστορα.

Η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε σε βάρος τους διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και για τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, που περιλαμβάνουν και την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Οι κατηγορίες αφορούν και τους τρεις συλληφθέντες, ενώ η ακριβής απόδοση των πράξεων στον καθένα αναμένεται να προσδιοριστεί κατά την ανακριτική διαδικασία.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του 24χρονου

Ο δικηγόρος του 24χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη όπου φέρεται να κρύφτηκαν μετά την επίθεση η 26χρονη και ο 29χρονος, υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν είχε γνώση των προθέσεων των άλλων προσώπων.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή του εντολέα μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένειά του και είναι ήδη κατασχεμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, ο 24χρονος είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του ακινήτου σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, δεν είναι κατηγορούμενα στην υπόθεση.

«Δεν γνώριζε τις προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορουμένους, τους οποίους δεν γνωρίζει. Σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας», δήλωσε ο συνήγορός του.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τις συλλήψεις

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθησαν μια 26χρονη και ένας 29χρονος, οι οποίοι αρχικά φέρονται να τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.

Μαζί τους συνελήφθη και ο 24χρονος, καθώς το διαμέρισμά του φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως σημείο διαφυγής και καταφύγιο μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το διαμέρισμα στην οδό Παπαδιαμάντη όπου φέρεται να κρύφτηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη βρίσκεται σε απόσταση περίπου 230 μέτρων από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, στη συμβολή των οδών Γραβιάς και Κίμωνος Βόγα.

Συγκέντρωση αλληλέγγυων έξω από τα δικαστήρια

Νωρίτερα, ομάδα αλληλέγγυων συγκεντρώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας τη στήριξή της στους τρεις συλληφθέντες.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα του Συμβουλίου Αναρχικών Θεσσαλονίκης αλλά και άλλης αναρχικής συλλογικότητας.