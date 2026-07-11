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Εικόνες χάους και μεγάλης καταστροφής καταγράφονται στο Μιζούρι των ΗΠΑ μετά τις ισχυρές πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, τεράστιες εκτάσεις καλύφθηκαν από νερά, ενώ κάτοικοι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και οχήματα. Ανάμεσα στις πιο δραματικές στιγμές ήταν η επιχείρηση διάσωσης περίπου 200 ατόμων σε θερινή κατασκήνωση, όπου υπήρχαν δεκάδες παιδιά.

Σύμφωνα με το Reuters, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκαν οι περιοχές των Ορέων Όζαρκ, όπου ο ποταμός Μπλακ υπερχείλισε, παρασύροντας στο πέρασμά του δρόμους, υποδομές και περιουσίες.

Για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων επιστρατεύτηκαν και ελικόπτερα Black Hawk της Εθνοφρουράς, τα οποία πραγματοποίησαν αερομεταφορές διάσωσης στην κατασκήνωση Camp Taum Sauk, κοντά στην πόλη Λέστερβιλ, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του Σεντ Λούις.

Αερογέφυρα διάσωσης για 200 ανθρώπους

Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία του Μιζούρι, περίπου 200 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν παιδιά που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση. Οι υπόλοιποι ήταν ομαδάρχες και μέλη του προσωπικού.

Παράλληλα, διασωστικές ομάδες με λέμβους απεγκλώβισαν ακόμη τρία άτομα που είχαν παγιδευτεί κατά μήκος του ποταμού, ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί περισσότεροι από 90 άνθρωποι από πλημμυρισμένα σπίτια, κάμπινγκ και οχήματα.

Διασώσεις από στέγες και επικίνδυνες επιχειρήσεις

Μεταξύ των ανθρώπων που διασώθηκαν ήταν η Τζοάν Φράνκλιν, η οποία απομακρύνθηκε από τη στέγη του σπιτιού της μαζί με τον σύζυγό της, τον σκύλο και τη γάτα τους.

«Δεν έχω ξαναδεί το νερό να φτάνει τόσο ψηλά. Ζω εδώ από το 1979», δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς δύο σωστικές λέμβοι ανατράπηκαν από την ένταση των νερών. Τα πληρώματά τους, ωστόσο, κατάφεραν να διασωθούν με τη βοήθεια άλλων ομάδων έκτακτης ανάγκης.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι αγνοούνταν περίπου 20 έως 30 άνθρωποι στην κομητεία Ρέινολντς, ωστόσο στη συνέχεια εντοπίστηκαν σώοι ή απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές. Μεταξύ αυτών ήταν και άτομα που είχαν παρασυρθεί όταν κατέρρευσε η στέγη κτιρίου σε κάμπινγκ.

Ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται στη γειτονική κομητεία Κρόφορντ.

Καταστροφές σε δρόμους – Φόβοι για νέα κύματα πλημμυρών

Οι ακραίες βροχοπτώσεις, που έφτασαν από 150 έως και 300 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες, μετέτρεψαν τον ποταμό Μπλακ και τα γύρω ρέματα σε επικίνδυνους χειμάρρους.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων και την προσπάθεια εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων.

Οι αρχές αναμένεται να επιστρέψουν στις παραποτάμιες κατασκηνώσεις όταν υποχωρήσουν τα νερά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν νέους ελέγχους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα σε τμήματα οκτώ πολιτειών, με περισσότερους από 21 εκατομμύρια κατοίκους να βρίσκονται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Ο κυβερνήτης του Μιζούρι, Μάικ Κίχοου, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η παροχή κρατικής βοήθειας στους πληγέντες.