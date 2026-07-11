Εικόνες χάους και μεγάλης καταστροφής καταγράφονται στο Μιζούρι των ΗΠΑ μετά τις ισχυρές πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, τεράστιες εκτάσεις καλύφθηκαν από νερά, ενώ κάτοικοι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και οχήματα. Ανάμεσα στις πιο δραματικές στιγμές ήταν η επιχείρηση διάσωσης περίπου 200 ατόμων σε θερινή κατασκήνωση, όπου υπήρχαν δεκάδες παιδιά.

Σύμφωνα με το Reuters, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκαν οι περιοχές των Ορέων Όζαρκ, όπου ο ποταμός Μπλακ υπερχείλισε, παρασύροντας στο πέρασμά του δρόμους, υποδομές και περιουσίες.

Για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων επιστρατεύτηκαν και ελικόπτερα Black Hawk της Εθνοφρουράς, τα οποία πραγματοποίησαν αερομεταφορές διάσωσης στην κατασκήνωση Camp Taum Sauk, κοντά στην πόλη Λέστερβιλ, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του Σεντ Λούις.

Catastrophic flooding has hit areas around the Black River in southeast Missouri, where 6 to 12 inches of rain fell Thursday night into early Friday.



Around 10 people had to be rescued from a rooftop, Reynolds County Emergency Coordinator Steve Chitwood told CNN.



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Αερογέφυρα διάσωσης για 200 ανθρώπους

Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία του Μιζούρι, περίπου 200 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν παιδιά που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση. Οι υπόλοιποι ήταν ομαδάρχες και μέλη του προσωπικού.

🚨 200+ CAMP KIDS RESCUED BY HELICOPTERS 🚨



Missouri flooding wiped out Camp Taum Sauk, Gov. Kehoe sent 8 choppers to pull campers & counselors to safety after 12+ inches of rain hammered the area in hours.



Heroes in action! 🇺🇸 pic.twitter.com/lrBQHgXkC6 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) July 11, 2026

Παράλληλα, διασωστικές ομάδες με λέμβους απεγκλώβισαν ακόμη τρία άτομα που είχαν παγιδευτεί κατά μήκος του ποταμού, ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί περισσότεροι από 90 άνθρωποι από πλημμυρισμένα σπίτια, κάμπινγκ και οχήματα.

JAW-DROPPING AERIAL FOOTAGE from Lesterville, Missouri, after torrential rainfall triggered a Flash Flood Emergency early this morning. According to local reports, the Reynolds County Sheriff's Office responded to more than 90 water rescues as rapidly rising floodwaters inundated… pic.twitter.com/ZJr7iilmy9 — WeatherNation (@WeatherNation) July 11, 2026

Διασώσεις από στέγες και επικίνδυνες επιχειρήσεις

Μεταξύ των ανθρώπων που διασώθηκαν ήταν η Τζοάν Φράνκλιν, η οποία απομακρύνθηκε από τη στέγη του σπιτιού της μαζί με τον σύζυγό της, τον σκύλο και τη γάτα τους.

«Δεν έχω ξαναδεί το νερό να φτάνει τόσο ψηλά. Ζω εδώ από το 1979», δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς δύο σωστικές λέμβοι ανατράπηκαν από την ένταση των νερών. Τα πληρώματά τους, ωστόσο, κατάφεραν να διασωθούν με τη βοήθεια άλλων ομάδων έκτακτης ανάγκης.

Widespread flooding in the US state of Missouri on Friday forced the helicopter evacuation of more than 150 children and staff from a summer camp. According to local authorities, about 200 people were stranded at a campsite in Lesterville, Missouri. pic.twitter.com/ZauzXy3rIa — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 11, 2026

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι αγνοούνταν περίπου 20 έως 30 άνθρωποι στην κομητεία Ρέινολντς, ωστόσο στη συνέχεια εντοπίστηκαν σώοι ή απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές. Μεταξύ αυτών ήταν και άτομα που είχαν παρασυρθεί όταν κατέρρευσε η στέγη κτιρίου σε κάμπινγκ.

Ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται στη γειτονική κομητεία Κρόφορντ.

Καταστροφές σε δρόμους – Φόβοι για νέα κύματα πλημμυρών

Οι ακραίες βροχοπτώσεις, που έφτασαν από 150 έως και 300 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες, μετέτρεψαν τον ποταμό Μπλακ και τα γύρω ρέματα σε επικίνδυνους χειμάρρους.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων και την προσπάθεια εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων.

Some of the horrible scenes around Lesterville Missouri from the horrible flash flood. #mowx #flashflood #missouri



Full video is on my fb page:https://t.co/Pm9Gnh5sBG pic.twitter.com/GKwxzGPCrV — Brian Emfinger (@brianemfinger) July 11, 2026

Οι αρχές αναμένεται να επιστρέψουν στις παραποτάμιες κατασκηνώσεις όταν υποχωρήσουν τα νερά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν νέους ελέγχους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα σε τμήματα οκτώ πολιτειών, με περισσότερους από 21 εκατομμύρια κατοίκους να βρίσκονται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Intense storms on Friday caused dangerous flash flooding and a declared state of emergency for several regions of Missouri, including Lesterville. https://t.co/kxdcRc9ml1 pic.twitter.com/9wsBcvEZxX — ABC News (@ABC) July 10, 2026

Ο κυβερνήτης του Μιζούρι, Μάικ Κίχοου, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η παροχή κρατικής βοήθειας στους πληγέντες.