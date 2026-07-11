Έντεκα ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν μέσα στην αβεβαιότητα, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η απομάκρυνση των μπάζων, γεγονός που μπλοκάρει και τη διαδικασία διερεύνησης των αιτίων της τραγωδίας.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια», δηλώνουν κάτοικοι της περιοχής, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτη Χαρλαύτη, η ευθύνη για την απομάκρυνση των μπάζων δεν ανήκει στο Δημόσιο.

«Οι αρμοδιότητες από πλευράς Δημοσίου δεν υπάρχουν. Ο υπαίτιος της κατάρρευσης, ο οποίος θα προκύψει από τη δικαστική διερεύνηση, είναι εκείνος που θα πρέπει να αναλάβει την απομάκρυνση των μπάζων και τις εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με όσα αποφασίσει η Δικαιοσύνη», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την Εισαγγελία δεν μπορούν να προχωρήσουν στην πλήρη αυτοψία, καθώς ο χώρος παραμένει καλυμμένος από τα συντρίμμια.

Όπως εξήγησε ο κ. Χαρλαύτης στον ΑΝΤ1, η εξέλιξη των εργασιών εξαρτάται πλέον από τις οδηγίες των πραγματογνωμόνων, καθώς η ανοιχτή δικογραφία καθιστά τη διαδικασία πιο χρονοβόρα.

Στο μεταξύ, αρκετοί ένοικοι εξακολουθούν να φυλάνε τις περιουσίες τους, παραμένοντας στα αυτοκίνητά τους, αφού πολλά από τα υπάρχοντά τους βρίσκονται ακόμη κάτω από τα χαλάσματα.

«Χάσαμε ό,τι είχαμε», λένε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, με στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες, ενώ έθεσε και ζήτημα δημόσιας υγείας, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσου καθαρισμού του χώρου.