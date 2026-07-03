Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης με αποτέλεσμα ειδικό κλιμάκιο μηχανικών να πραγματοποιεί ελέγχους για τη στατικότητα και των διπλανών κτιρίων.

Τα ευρήματα από τα μηνύματα τα οποία αντάλλαξαν οι μηχανικοί, οι μαρτυρίες των ενοίκων και οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση των αιτιών της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αναδεικνύοντας τυχόν λάθη και παραλείψεις που οδήγησαν στο συμβάν.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 3/7 η εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι ειδικοί συνεχίζουν να εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί και στα γειτονικά κτίρια.

Στην παρακείμενη πολυκατοικία, η οποία έχει υποστεί φθορές, βρέθηκε χθες, Πέμπτη 2/7 το πρωί ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος είχε συνομιλίες με τους κατοίκους της περιοχής.

Ο Δήμος Αθηναίων προσανατολίζεται στην ενοικίαση κατοικιών, ώστε να στεγαστούν προσωρινά οι κάτοικοι που επλήγησαν

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Δήμος Αθηναίων προσανατολίζεται στην ενοικίαση κατοικιών, ώστε να στεγαστούν προσωρινά οι κάτοικοι που επλήγησαν από το περιστατικό. Την ίδια στιγμή, η κατασκευαστική εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο αν το συγκεκριμένο έργο διέθετε ασφαλιστική κάλυψη.

Χθες έφτασε στο σημείο κλιμάκιο πραγματογνωμόνων, το οποίο έβαλε στο μικροσκόπιο τόσο τα μπάζα όσο και την πολυκατοικία η οποία είναι δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρρευσε, προσπαθώντας να διερευνήσει τη στατικότητα του κτιρίου και την επικινδυνότητα που ενδεχομένως να υπάρχει.

Ο ενοικιαστής μίας αποθήκης είπε στο MEGA ότι εδώ και λίγες μέρες είχε αρχίσει η πόρτα του σπιτιού του να μην ανοίγει καλά, μία αλουμινένια πόρτα, που σημαίνει ότι από τότε είχε αρχίσει και έπαιρνε κλίση η πολυκατοικία. Είχε ενημερώσει την ιδιοκτήτρια αλλά και τους μηχανικούς του κτίσματος που ήταν υπό ανέγερση και εκείνοι του απάντησαν ότι η «όποια κλίση οφείλεται στον σεισμό της Εύβοιας».

Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το κατά πόσο η υπό ανέγερση οικοδομή ήταν ασφαλισμένη για τις εργασίες οι οποίες εκτελούνται.