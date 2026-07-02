Η πολιτικός μηχανικός, Στελίνα Τσάφου, ήταν εκείνη που διέγνωσε τον κίνδυνο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης 30/6 και προέτρεψε τον κόσμο να απομακρυνθεί άμεσα από το σημείο.

Η ίδια περιέγραψε τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας σε δηλώσεις της στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, λέγοντας: «Μου περιέγραψαν αυτή τη ρωγμή, το μέγεθός της, στο τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρωγμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρωγμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτιρίου και αν γνωρίζουν κάποιον να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και φυσικά η συνεργάτιδά μου χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας, για να εκκενωθεί».

Όπως είπε, «ήταν τυχερό το πότε έφτασα και τι ώρα έφτασα. Αν ήμουν κάπου εκεί κοντά και πήγαινα σε 10 λεπτά και είδα αυτό που μου είχαν περιγράψει, θα κάναμε άλλες κινήσεις ψάχνοντας να βρούμε το αίτιο. Δεν ξέρω αν όντως θα βρίσκαμε απευθείας το αίτιο και τι θα μπορούσαμε να έχουμε. Είχε μεγαλώσει σημαντικά αυτό το κενό. Εννοώ ότι αν το είχα δει μικρό, όπως ήταν στην αρχή, όπως μου το περιέγραψαν, δεν θα είχα ανησυχήσει τόσο».

«Σε κάθε περίπτωση, πάντα η εκκένωση είναι το πρώτο μέτρο ασφαλείας. Εγώ λοιπόν, τους το είπα από την πρώτη στιγμή που έφτασα. Και η πολυκατοικία κατέρρευσε, μία ώρα μετά», τόνισε.

Ως προς το ποιο είναι το συμπέρασμά της για αυτή την κατάσταση, για τον λόγο που έπεσε η πολυκατοικία, αν μπορεί δηλαδή, να κάνει μια εκτίμηση, τόνισε πως είναι σίγουρο ότι η εκσκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατεδάφιση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται.

Αναφορικά τώρα με τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης επεσήμανε πως μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες θα πρέπει να το μελετήσουν και να βγάλουν πόρισμα.

«Εγώ είμαι στη διάθεσή τους και όποια στοιχεία έχω να τους τα δώσω», κατέληξε.