Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Ο κ. Αντώνιος Λουκάς, ιδιοκτήτης ολόκληρου του διπλανού κτιρίου, περιγράφει το μέγεθος της καταστροφής, μεταφέροντας τις στιγμές τρόμου που έζησε ο εγγονός του, ο οποίος είδε το κτίριο να υποχωρεί μπροστά στα μάτια του.

Ο κ. Λουκάς αναφέρεται και στις σοβαρές τεχνικές αστοχίες που, όπως λέει, προηγήθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές και στη δική του ιδιοκτησία.

Το σοκ της κατάρρευσης

Το κτίριο που κατέρρευσε μοιραζόταν κοινό τοίχο με την ιδιοκτησία του κ. Λουκά. Όπως αναφέρει ο ίδιος:

«Μεσοτοιχία με την πολυκατοικία. Και ο εγγονός μου έμενε στον τρίτο όροφο πάνω και όπως εργαζότανε είδε ξαφνικά την πολυκατοικία, αισθάνθηκε το θόρυβο και βλέποντας είδε την πολυκατοικία και έπεσε κάτω. Ισοπεδώθηκε».

Η πτώση του τετραώροφου κτιρίου δημιούργησε ένα αποπνικτικό σκηνικό στην περιοχή: «Με μια τεράστια σκόνη απάνω, καπνός, μια σκόνη που πήγε προς τα πάνω», περιγράφει ο κ. Λουκάς, συμπληρώνοντας πως στην αρχή αδυνατούσε να συλλάβει την πραγματικότητα όταν επικοινώνησε μαζί του ο εγγονός του: «…και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “Παππού, ξέρεις τι έγινε; Έπεσε, λέει, η διπλανή πολυκατοικία”. Δεν το πίστευα κι εγώ. Λέω “Σοβαρά;” “Ναι, έλα να δεις”. Ε, έρχομαι εγώ και λέω τι να δω…».

«Σκάβανε κάτω από τα θεμέλια – Έγινε αστοχία»

Φτάνοντας στο σημείο, ο ιδιοκτήτης αντίκρισε τις υλικές ζημιές που υπέστη το δικό του κτίριο. «Αυτές οι ζημιές (σ.σ. το λέει δείχνοντας το σημείο) προκλήθηκαν από την κατάρρευση του κτιρίου», επισημαίνει, ενώ αναφερόμενος στο ιστορικό των εργασιών της διπλανής οικοδομής, καταγγέλλει λανθασμένους χειρισμούς στην υποστήριξη του εδάφους:

«Οι εργασίες είχαν αρχίσει περίπου κάνα μήνα. Σκάβαν τα θεμέλια και πήγαν πάρα κάτω από τα θεμέλια. Κατά τη γνώμη μου αυτό ήτανε που δεν κάνανε καλή υποστύλωση φαίνεται και τα θεμέλια γυρίσανε. Γι’ αυτό και έγειρε η πολυκατοικία προς το μέρος αυτό και δεν ήρθε προς τα εμάς. Καταλάβατε;».

Ο ίδιος παραδέχεται πως είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ωστόσο βασίστηκε στην ιδιότητα των υπευθύνων: «Ε, κάτι έβλεπα κι εγώ, αλλά αυτοί είναι οι μηχανικοί εκεί πέρα. Λέω θα ξέρουνε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δυστυχώς κάποια αστοχία έγινε».

«Σαν χάρτινος πύργος έπεσε κάτω» – Οι ζημιές στην αποθήκη

Ο κ. Λουκάς επαναλαμβάνει με δέος τον τρόπο με τον οποίο το κτίριο σωριάστηκε στο έδαφος μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς: «Απλώς αισθάνθηκε -δεν ήμουνα εγώ εδώ, σας λέω, ο εγγονός μου ήτανε- ένα δυνατό λες και είναι σεισμός και ξαφνικά βλέπει η πολυκατοικία κατέρρευσε. Σαν χάρτινος πύργος έπεσε κάτω. Ισοπεδώθηκε δηλαδή».

Η πτώση αυτή παρέσυρε και τμήμα της δικής του περιουσίας, με αποτέλεσμα να αναμένει πλέον τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών για τη στατικότητα του χώρου.