Μια πενταώροφη πολυτελής πολυκατοικία θα κατασκευαζόταν ακριβώς δίπλα σε εκείνη που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, σύμφωνα με τις εικόνες που έχει αναρτημένες στη σελίδα της η αρχιτεκτονική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο.

«Το Alcmene’s Residences βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, στο σταυροδρόμι του Κεραμεικού, των Πετραλώνων και του Θησείου, μιας από τις πιο περιζήτητες περιοχές της Αθήνας, όπου η αρχαία κληρονομιά της πόλης συναντά τη σύγχρονη πολιτιστική της ταυτότητα. Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τον Λόφο του Φιλοπάππου και τον περίπατο της Ακρόπολης, καθώς και σε άμεση γειτνίαση με τρεις σταθμούς του μετρό, το συγκρότημα προσφέρει άψογη συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με έναν αυθεντικό αστικό τρόπο ζωής.

Η γύρω περιοχή εμπλουτίζεται από μερικά από τα πιο φημισμένα εστιατόρια, πολιτιστικούς χώρους και δημιουργικά κέντρα της Αθήνας, ενώ η άμεση πρόσβαση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως η Λεωφόρος Πειραιώς και η οδός Πέτρου Ράλλη, εξασφαλίζει γρήγορες συνδέσεις με το λιμάνι του Πειραιά, την Ομόνοια και τον Κηφισό», αναφέρεται στη σχετική περιγραφή.

Σημειώνεται πως σήμερα, μία ημέρα μετά την κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Αλκμήνης, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα οι πέντε συλληφθέντες. Πρόκειται για τρεις μηχανικούς, ένας εκ των οποίων έκανε τη στατική μελέτη για την ανέγερση του κτιρίου, τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης παραμένει ανοιχτή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται στις εργασίες που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο όπου επρόκειτο να ανεγερθεί πολυώροφη πολυκατοικία.

Οι ειδικοί εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών και έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» τα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του.

Ένα βουνό συντρίμμια έχει απομείνει πλέον στον αριθμό 22 της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα, εκεί όπου υψωνόταν η πολυκατοικία που κατέρρευσε το πρωί της Τρίτης. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος από τις Αρχές, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτιρίων.