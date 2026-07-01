Πολλά είναι τα ερωτήματα που έχει προκαλέσει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, την ώρα που δίπλα στο κτίριο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφών για την ανέγερση νέας πολυκατοικίας.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ οι ειδικοί εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών και έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» τα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του.

Δίπλα στην πολυκατοικία πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διώροφου κτιρίου, προκειμένου να ανεγερθεί νέα πενταώροφη πολυκατοικία.

Η άδεια κατεδάφισης για το κτίριο εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα.

Αυτή αφορούσε την κατεδάφιση υφιστάμενου διώροφου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη, εμβαδού 213 τμ. Σύμφωνα με την άδεια, το κτίριο είχε ανεγερθεί το 1956.

Η άδεια κατεδάφισης ανανεώθηκε μισό έτος αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, καθώς η ιδιοκτησία άλλαξε χέρια. Κατόπιν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε αρχικά η προέγκριση και κατόπιν (τον Μάρτιο του 2026) η οικοδομική άδεια για την ανέγερση πενταώφορης πολυκατοικίας με υπόγειο και σοφίτα, στη θέση του παλαιότερου κτιρίου.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος, Κώστας Σαχμπάζης, εξηγεί ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτιρίων από πιθανές καθιζήσεις.

«Αυτό φαίνεται να ήταν το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση της Αλκμήνης 22», είπε.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι εκσκαφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων.

Επίσης, η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν ένα παλαιό κτίριο, κατασκευασμένο πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών.

Επιπλέον, η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γήρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την αντοχή του φέροντος οργανισμού.

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, υπογράμμισε από την πλευρά του ότι οι σεισμικές δονήσεις και η διαρκής καταπόνηση στη διάρκεια των δεκαετιών μπορεί να έχουν προκαλέσει σημαντικές ρηγματώσεις στο κτίριο.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και για την απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η άμεση κινητοποίηση του Ερυθρού Σταυρού και οι μαρτυρίες

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κινητοποιήθηκε άμεσα με δύο κλιμάκια με διασώστες και ένα κλιμάκιο με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, φτάσαμε στο σημείο και συμμετείχαμε άμεσα», επεσήμανε ο διασώστης, Νίκος Μπαρλαγιάννης, μιλώντας στο Mega.

Οι κάτοικοι της περιοχής τρομοκρατήθηκαν και όπως λένε «ευτυχώς, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές».

«Ήμασταν γείτονες, τους γνωρίζουμε και εννοείται είναι σοκαριστικό το γεγονός αυτό, γιατί είναι οι άνθρωποί μας, επειδή είμαστε παλιά γειτονιά, είμαστε τόσα χρόνια, είναι σοκαριστικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν ούτε πού να μείνουν», είπε η Νεκταρία Φίλντιση, κάτοικος της περιοχής και συμπλήρωσε: «Στις αρχές του χρόνου ξεκινούσε αυτή η πολυκατοικία. Όταν γίνεται μια πολυκατοικία –δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία– προφανώς θεωρούσαμε ότι όλοι εδώ έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Από ό,τι φάνηκε, δεν ισχύει αυτό».

Οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας

Όπως εξήγησε στο MEGA ο Κώστας Σπυράκος, καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ, η κατάρρευση αποδίδεται σε δύο βασικούς λόγους: την έλλειψη κατάλληλων ελέγχων και γεωτεχνικής μελέτης από τους κατασκευαστές της νέας οικοδομής.

«Δύο ήταν τα άσχημα, τα οποία έχουν συμβεί ταυτόχρονα. Πρώτον, είναι ότι δεν είχαν κάνει τους κατάλληλους ελέγχους, όπως έπρεπε να έχουν γίνει, οι κατασκευαστές της νέας πολυκατοικίας στο οικόπεδο. Δεν είχαν, δηλαδή, κάνει την κατάλληλη γεωτεχνική μελέτη, δεν είχαν κάνει τις δοκιμαστικές τομές, όπως λέμε, πολύ κοντά στην υφιστάμενη πολυκατοικία, για να ψάξουν να δουν τι θεμέλια έχει, σε τι βάθος είναι, έχει αυτή η πολυκατοικία υπόγειο ή δεν έχει υπόγειο. Διότι αυτό το οποίο θα κατασκεύαζαν ήταν μία πολυκατοικία με ένα υπόγειο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα κατέβαιναν σε ένα βάθος γύρω στα 4 μέτρα τουλάχιστον», ανέφερε.

«Επομένως, εάν η όμορη πολυκατοικία, η οποία στέκεται τώρα δεν είχε υπόγειο, υπήρχε μεγάλο ενδεχόμενο να σκάψουν κάτω από αυτά τα θεμέλια. Θα έπρεπε να έχουν κάνει κάποιους ελέγχους και με αυτό τον τρόπο να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουν, πώς θα αντιστηρίξουν την όμορη πολυκατοικία. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι δεν είχε γίνει επαρκώς», δήλωσε.