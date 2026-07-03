Οι συριακές αρχές γνωστοποίησαν ότι έχουν προχωρήσει στην παραπομπή συγκεκριμένων προσώπων στη Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της έρευνας για τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν πέρυσι στην επαρχία Σουέιντα, περιοχή με κατά πλειονότητα πληθυσμό Δρούζων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι κάποιες δικαστικές διαδικασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Τον Ιούλιο του 2025, η επαρχία αυτή ήταν το πεδίο θρησκευτικής βίας με περισσότερους από 2.000 νεκρούς, εκ των οποίων 789 Δρούζοι άμαχοι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Διερευνητική επιτροπή που συγκροτήθηκε από τις αρχές κατέγραψε τουλάχιστον 1.760 νεκρούς σε έκθεση που παρουσίασε τον Μάρτιο.

Σε ανακοίνωσή της σήμερα, η επιτροπή αυτή δήλωσε ότι η στρατιωτική εισαγγελία είχε αρχίσει να «παραπέμπει αρκετά άτομα ενώπιον του ανακριτή».

Ορισμένες υποθέσεις διαβιβάστηκαν στο στρατιωτικό ποινικό δικαστήριο της Δαμασκού, το οποίο άρχισε να τις εξετάζει «κατά τη διάρκεια δημόσιων ακροάσεων από την 1η Ιουλίου», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με την επιτροπή, οι διαδικασίες αυτές έχουν ως στόχο τη «διαπίστωση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών σε οποιονδήποτε διαπιστωθεί η ευθύνη για παραβιάσεις, όποια κι αν είναι η ιδιότητά του ή η οντότητα στην οποία αποδίδονται τα γεγονότα».

Μετά τη συγκρότησή της, η επιτροπή ανακοίνωσε ότι κατάρτισε κατάλογο υπόπτων προερχόμενων από το προσωπικό των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών, παρατάξεις Δρούζων καθώς και πολίτες, μεταξύ των οποίων Βεδουίνοι και μέλη φυλών, που είναι ύποπτοι για «εγκλήματα και σοβαρές παραβιάσεις».

Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας τον Ιούλιο, η επαρχία είχε γίνει πεδίο συγκρούσεων μεταξύ μαχητών της μειονότητας των Δρούζων και ενόπλων ομάδων Βεδουίνων, που επιδεινώθηκαν μετά την επέμβαση κυβερνητικών δυνάμεων, και στη συνέχεια μαχητών φυλών που υποστήριζαν τους Βεδουίνους.

Σύμφωνα με επιζήσαντες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, η βία σημαδεύτηκε από εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες και άλλες βιαιοπραγίες που είχαν στόχο τους Δρούζους.

Σύμφωνα με τη διερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ για τη Συρία, οι βιαιοπραγίες αυτές θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η επιτροπή αυτή, που διενεργεί έρευνα για τη βία στη Συρία από την έναρξη της σύγκρουσης το 2011, είχε εκτιμήσει τον Μάρτιο ότι τα γεγονότα του Ιουλίου του 2025 είχαν αρχίσει με φόντο θρησκευτικές εντάσεις πριν μετατραπούν σε «τρία καταστροφικά κύματα βίας», δύο από τα οποία στόχευαν Δρούζους αμάχους και το τρίτο Βεδουίνους αμάχους.