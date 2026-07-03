Σε διαδοχικές τοποθετήσεις προχώρησε η πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού, σχετικά με την υπόθεση που αφορά αγορά ακινήτου μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε.

Η πρόεδρος του κινήματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» εμφανίστηκε αρχικά σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο αγοράστηκε το συγκεκριμένο ακίνητο.

Λίγη ώρα αργότερα, το κόμμα της εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι η αγορά έγινε από εταιρεία στην οποία συμμετείχε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της, Γιάννης Μωυσίδης.

Η εταιρεία και το ακίνητο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 50% της εταιρείας που προχώρησε στην αγορά ακινήτου το οποίο είχε κατασχεθεί.

Το τίμημα της αγοράς φέρεται να ανήλθε σε 30.457 ευρώ, ποσό χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Στην ανακοίνωση του κινήματος αναφέρεται ότι η κ. Καρυστιανού συμμετείχε στην εταιρεία «Where About Travels» μαζί με τον κ. Μωυσίδη.

Το συγκεκριμένο ακίνητο περιγράφεται ως γκαρσονιέρα 29 τ.μ., η οποία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αγοράστηκε με πρωτοβουλία του συνεργάτη και πρώην συντρόφου της.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία»

Η ανακοίνωση του κόμματος επιχειρεί να δώσει διευκρινίσεις για τη δραστηριότητα της εταιρείας και τη χρήση των ακινήτων που απέκτησε.

Όπως σημειώνεται, η εταιρεία δεν είχε ουσιαστική εμπορική δραστηριότητα και δεν απέφερε κέρδη.

«Η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως αποδεικνύεται και από τα δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία, δεν ανέπτυξε καμία ουσιαστική εμπορική δραστηριότητα. Το μόνο απόκτημά της είναι δύο ακίνητα, τα οποία δεν αποτέλεσαν καν αντικείμενο εκμετάλλευσης, π.χ. ενοικίασης. Δηλαδή δεν τους απέφεραν κανένα κέρδος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Με την ανακοίνωση αυτή, η πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού επιχειρεί να αντικρούσει τις αιχμές που διατυπώθηκαν για την αγορά του ακινήτου και να υπογραμμίσει ότι δεν υπήρξε οικονομικό όφελος από την εκμετάλλευσή του.

Ο ισχυρισμός περί άγνοιας για τον τρόπο αγοράς

Στην τηλεοπτική της τοποθέτηση, η Μαρία Καρυστιανού φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκε το ακίνητο.

Η δήλωση αυτή αποτέλεσε βασικό σημείο της δημόσιας απάντησής της, καθώς το ζήτημα που έχει τεθεί αφορά όχι μόνο τη συμμετοχή της στην εταιρεία, αλλά και το κατά πόσο ήταν ενήμερη για τη διαδικασία μέσω της οποίας έγινε η αγορά.

Η πλευρά της υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία για την αγορά ανήκε στον τότε συνεργάτη και σύντροφό της, Γιάννη Μωυσίδη.