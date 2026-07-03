Θέση για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από την αγορά ακινήτου μέσω εταιρείας στην οποία συμμετέχει η Μαρία Καρυστιανού πήρε η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία. Μιλώντας στην τηλεόραση της «Ναυτεμπορικής», υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να έχει αποκρυφθεί, επισημαίνοντας πως όλα τα σχετικά δεδομένα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω του Κτηματολογίου.

Η υπόθεση αφορά εταιρεία στην οποία η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 50%, η οποία προχώρησε στην αγορά ακινήτου που είχε κατασχεθεί έναντι 30.457 ευρώ, ποσό χαμηλότερο από την αντικειμενική του αξία.

Η τοποθέτηση της Μαρίας Γρατσία

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Μαρία Γρατσία ανέφερε αρχικά:

«Το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και άλλο ένα ζήτημα σχετικά με μια αποχώρηση, ανέκυψαν και τα δύο μόλις ανακοινώθηκε η λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας της Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, παρουσιάστηκε η υπόθεση από ορισμένα δημοσιεύματα, λέγοντας:

«Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη και ως νομικό όταν βλέπω δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό, αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή λένε για μια συναλλαγή που έκανε μια συσταθείσα το 2022 εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία βάζουν την κυρία Καρυστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος νομίζω, ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα που είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο, οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό, όπως και γενικότερα δεν υπάρχει κάτι κρυφό για τη Μαρία Καρυστιανού και για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η ίδια συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν γνωστό εδώ και πολλούς μήνες και διερωτήθηκε γιατί επανήλθε τώρα στη δημόσια συζήτηση.

«Και ίσως αυτό είναι το θέμα. Γνώριζε λοιπόν το συγκεκριμένο πρόσωπο εδώ και 16 μήνες και θυμήθηκε μετά από 16 μήνες να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Άκουσα εμβρόντητη να αναφέρεται σε δημόσια τοποθέτηση σε επικοινωνία με ιστοσελίδα ότι ουσιαστικά εγώ είχα πει να λυθεί η εταιρεία και να το κρύψει. Και προς τιμήν της από ό,τι καταλαβαίνω, εάν είχε γίνει αυτή η κουβέντα, καμία λύση δεν έχει υπάρξει, καμία μεταβολή. Γιατί συνήθως αυτά τα κάνουν άνθρωποι που θέλουν να σβήνουν ίχνη, ενώ η κυρία Καρυστιανού θέλει να είναι όλα στο φως».

Η προηγούμενη απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Μαρία Καρυστιανού είχε απαντήσει δημόσια στις αναφορές που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο, απορρίπτοντας ότι είχε προσωπική εμπλοκή στη συναλλαγή και κάνοντας λόγο για στοχευμένη επίθεση εναντίον της.

Όπως είχε υποστηρίξει, η αγορά δεν έγινε από την ίδια αλλά από εταιρεία που είχε συστήσει το 2022 μαζί με τον τότε σύντροφό της, Γιάννη Μωυσίδη. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν θυμάται τη συγκεκριμένη συναλλαγή και για τον λόγο αυτό δεν μπορούσε να δώσει μια μονολεκτική απάντηση.

«Το ζήτημα που μου θέτετε δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω «ναι» ή «όχι». Ούτε καν το θυμάμαι. Γιατί αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη».

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει, η εταιρεία απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα, ενώ τη διαχείρισή της είχε αναλάβει ο τότε σύντροφός της, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του real estate.

«Η εταιρεία απλά απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και επιπλέον τη διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός μου, στον οποίο είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate», ανέφερε.

Η Μαρία Καρυστιανού επισήμανε ακόμη ότι εκείνη την περίοδο ήταν πλήρως αφοσιωμένη στην εργασία της ως γιατρός, ενώ μετά τον θάνατο της κόρης της επικεντρώθηκε στον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε ενεργό συμμετοχή στη λειτουργία της εταιρείας, καθώς δεν διαθέτει γνώση του αντικειμένου της αγοράς ακινήτων.

«Είμαι γιατρός, εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ιατρείο μου, δεν έχω καμία σχέση με αυτά, γιατί δεν το γνωρίζω το αντικείμενο», τόνισε.