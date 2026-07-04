Με στόχο να φτάσουν το ταχύτερο δυνατό στα ίχνη όσων οργάνωσαν και εκτέλεσαν τις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικές αρχές εντείνουν τις έρευνές τους, αξιοποιώντας τόσο τα ευρήματα από τους τόπους των εκρήξεων όσο και το υλικό που έχουν συλλέξει από δεκάδες κάμερες ασφαλείας.

Η υπόθεση παραμένει σε απόλυτη προτεραιότητα για την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία εκτιμά ότι πρόκειται για καλά οργανωμένη επιχείρηση με συγκεκριμένο σχεδιασμό.

Οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 17-20 λεπτών, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δράστες κινήθηκαν βάσει προκαθορισμένου σχεδίου. Στόχοι έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα.

Η σοβαρότερη από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε στην περιοχή της Χαριλάου, όπου η έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε είχαν τραγικές συνέπειες. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα έχασε τη ζωή της, ενώ η ίδια, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι τραυματίστηκαν. Από την έκρηξη προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και στην πολυκατοικία, ενώ στο σημείο χρειάστηκε η άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πού κινείται η έρευνα

Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έχουν οργανώσει την έρευνά τους σε τρεις βασικές κατευθύνσεις, επιχειρώντας να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Ο πρώτος άξονας αφορά τη λεπτομερή εργαστηριακή εξέταση των υπολειμμάτων των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται φιάλες υγραερίου, πλαστικά δοχεία, μονωτικές ταινίες και κάθε αντικείμενο που διασώθηκε από τις εκρήξεις, προκειμένου να εντοπιστούν γενετικό υλικό, αποτυπώματα ή άλλα ίχνη που θα μπορούσαν να συνδέσουν συγκεκριμένα πρόσωπα με την κατασκευή ή τη μεταφορά των μηχανισμών.

Παράλληλα, οι ερευνητές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο υλικό από κάμερες ασφαλείας. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί καταγραφές από δεκάδες σημεία στις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών τόσο πριν όσο και μετά τις εκρήξεις. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται διαδρομές διαφυγής, πιθανά σημεία στάσης, αλλά και οχήματα που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν κατά την επιχείρηση.

Τρίτος βασικός άξονας είναι η πλήρης ανασύνθεση της πορείας που ακολούθησαν οι εμπλεκόμενοι. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν από ποιο σημείο ξεκίνησαν, πώς προμηθεύτηκαν τα υλικά για τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς, με ποιον τρόπο προσέγγισαν τους τρεις στόχους και ποια διαδρομή επέλεξαν για να απομακρυνθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Οι εκτιμήσεις για τους δράστες

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ιδιαίτερα απλοί στην κατασκευή τους και δεν προσφέρουν από μόνοι τους ασφαλή συμπεράσματα για τη μεθοδολογία ή την ταυτότητα των δραστών. Παρ’ όλα αυτά, τα υπολείμματα που έχουν περισυλλεγεί από τα σημεία των εκρήξεων ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά, καθώς εξετάζονται εξονυχιστικά για ίχνη DNA και αποτυπώματα. Η ίδια υπογράμμισε ότι πρόκειται για «αγώνα δρόμου» προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι όσοι συμμετείχαν στις επιθέσεις, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Παράλληλα τόνισε ότι «δεν πρόκειται για συμβολικές ενέργειες», αλλά για επιθέσεις που είχαν ως συνέπεια να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και να τραυματιστούν πολίτες.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ανάληψης ευθύνης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εμφανίστηκε επιφυλακτική, εκτιμώντας ότι δύσκολα κάποια οργάνωση θα προχωρήσει σε σχετική ανακοίνωση, ακριβώς επειδή οι επιθέσεις είχαν τραγικό απολογισμό.

Τουλάχιστον τρεις οι εμπλεκόμενοι – Εξετάζεται και τέταρτο πρόσωπο

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι στις τρεις σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα. Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, ενώ εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν δύο μοτοσικλέτες για να μετακινηθούν από τον έναν στόχο στον άλλο και στη συνέχεια να διαφύγουν.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στους τρεις φυσικούς αυτουργούς. Στο μικροσκόπιο έχει μπει και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός ακόμη προσώπου, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, είτε κατά την προετοιμασία των επιθέσεων είτε ως «τσιλιαδόρος» ή συντονιστής κατά τη διάρκεια της διαφυγής. Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν κάθε πιθανή διασύνδεση, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το δίκτυο που ενδεχομένως βρίσκεται πίσω από την οργανωμένη αυτή ενέργεια.

Το έργο των αρχών μόνο εύκολο δεν χαρακτηρίζεται. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η κίνηση στους δρόμους ήταν περιορισμένη και ο φωτισμός σε αρκετά σημεία ανεπαρκής, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού.

Παράλληλα, η φωτιά που προκλήθηκε από τις εκρήξεις, αλλά και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης που ακολούθησαν, είχαν ως αποτέλεσμα να αλλοιωθούν ή ακόμη και να καταστραφούν ορισμένα από τα πειστήρια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην έρευνα.

Παρά τα εμπόδια, στην Ελληνική Αστυνομία εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η συστηματική ανάλυση των εργαστηριακών ευρημάτων, σε συνδυασμό με την επεξεργασία του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων και στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις.