Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στη δικογραφία που εξετάζει η Αντιτρομοκρατική, ρίχνει νέο φως στις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε βάρος στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή που ένας από τους δράστες προσεγγίζει την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης, αφήνει τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό και απομακρύνεται λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Το οπτικό υλικό, το οποίο προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ, δείχνει έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, να φτάνει στην πυλωτή της πολυκατοικίας κρατώντας μία μαύρη σακούλα.

Ο άγνωστος αφήνει τη σακούλα στο σημείο και αποχωρεί άμεσα, ενώ λίγο αργότερα ενεργοποιείται ο μηχανισμός, προκαλώντας έκρηξη και ζημιές στην είσοδο του κτιρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αστυνομικοί εξετάζουν καρέ καρέ το βίντεο, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών ή του οχήματος διαφυγής τους.

Ο ίδιος ο Σάββας Αναστασιάδης έχει επιβεβαιώσει πως υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την κίνηση του δράστη, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, το συγκεκριμένο πρόσωπο φαίνεται να προσεγγίζει την πολυκατοικία πριν τοποθετήσει τα γκαζάκια. Παράλληλα ανέφερε ότι από την έκρηξη έσπασαν οι τζαμαρίες της εισόδου και εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Την υπόθεση χειρίζεται πλέον η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία έχει αναλάβει να συνθέσει το παζλ των σχεδόν ταυτόχρονων επιθέσεων που σημειώθηκαν σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Οι ερευνητές συλλέγουν και αξιολογούν βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ίδιοι δράστες να συμμετείχαν και στα τρία χτυπήματα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η Αντιτρομοκρατική ακολουθεί τη γνωστή πρακτική της, προχωρώντας στις έρευνες χωρίς δημοσιότητα αλλά μεθοδικά και αποτελεσματικά. Όπως τόνισε, οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά στη διερεύνηση της υπόθεσης, παρότι πολλά από τα στοιχεία δεν μπορούν ακόμη να δημοσιοποιηθούν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν στην έρευνα.

«Δεν πρόκειται για συμβολικές ενέργειες»

Η κ. Δημογλίδου επισήμανε ακόμη ότι οι Αρχές εκτιμούν πως στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη και άλλων συνεργών που παρείχαν υποστήριξη πριν ή μετά τις επιθέσεις.

«Είναι τουλάχιστον τρεις οι εμπλεκόμενοι. Αυτό που εξετάζουμε είναι αν υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν υποστηρικτικά, είτε πριν είτε μετά τις επιθέσεις. Σε τέτοιου είδους ενέργειες συνήθως δεν εμπλέκονται μόνο όσοι τοποθετούν τον εμπρηστικό μηχανισμό, αλλά υπάρχει και υποστηρικτική ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτοσχέδιοι, με απλή συνδεσμολογία, αποτελούμενοι από γκαζάκι και εύφλεκτο υγρό, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την κατασκευή τους. Το ακριβές υλικό που χρησιμοποιήθηκε θα προσδιοριστεί από τις εργαστηριακές αναλύσεις.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε επίσης ότι αντίστοιχοι μηχανισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες επιθέσεις στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλές συμβολικές ενέργειες, καθώς πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.