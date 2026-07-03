Η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που στοχοποιούν στελέχη της παράταξης, απειλούν ή υποκινούν βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσε ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενος στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την εμπρηστική επίθεση και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έκανε λόγο για «αρρωστημένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο» και για αναρτήσεις, που δεν περιορίζονται στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά, όπως είπε, φτάνουν στο σημείο να απειλούν ζωές Νεοδημοκρατών και να παραπέμπουν σε νέες πράξεις βίας.

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, στη Νέα Δημοκρατία έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση και τεκμηρίωση σχετικού υλικού από αναρτήσεις και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Το υλικό αυτό θα αξιολογηθεί νομικά και, όπου προκύπτουν ενδείξεις αξιόποινων πράξεων, θα τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών.

Υπογραμμίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά στην πολιτική κριτική ούτε την ελεύθερη έκφραση γνώμης, αλλά περιπτώσεις δημόσιου λόγου που υπερβαίνουν κάθε όριο πολιτικής αντιπαράθεσης και κινούνται στο πεδίο της απειλής, της στοχοποίησης, της επιδοκιμασίας ή της υποκίνησης βίας.

Όπως τονίζουν, σχόλια που απειλούν ζωές, δικαιολογούν επιθέσεις ή αφήνουν υπαινιγμούς για νέες πράξεις βίας δεν αποτελούν άποψη, αποτελούν δηλητήριο για τη Δημοκρατία και δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή απέναντί τους.

Το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως διατυπώνεται από κομματικές πηγές, είναι ότι η αντίδραση θα είναι θεσμική, αποφασιστική και χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε όσους επιχειρούν να κανονικοποιήσουν την πολιτική βία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.