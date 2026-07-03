Αγώνα δρόμου δίνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους δράστες των τριών εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 70χρονης, Βάγιας Νέστορα.

Όπως έγραψε και χθες το Newsbeast, τα άτομα που έδρασαν στο πεδίο ήταν τρία και συγκεκριμένα δύο ως εκτελεστικός βραχίονας κι ένας ως τσιλιαδόρος – υποστηρικτής των εμπρηστικών επιθέσεων. Για τα άτομα αυτά υπάρχει εκτίμηση ότι κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι νεαρής σχετικά ηλικίας – όχι μεγαλύτερα από 30 ετών.

Ωστόσο, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει και ένας καθοδηγητής, μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος έδωσε τις οδηγίες για τους στόχους, αλλά και την κατασκευή των εμπρηστικών μηχανισμών, με εμπειρία ετών στον αντιεξουσιαστικό χώρο και προερχόμενος πιθανότατα από κάποια κατάληψη.

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς θέλουν να αποτυπώσουν το δρομολόγιο των δραστών, οι οποίοι φαίνεται ότι κινήθηκαν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο: ο τσιλιαδόρος προσέγγιζε πρώτος με μοτοσικλέτα χαμηλού κυβισμού τα σημεία των υποψηφίων στόχων, με κάποιο τρόπο ενημέρωνε τους δύο με τον εμπρηστικό μηχανισμό και στη συνέχεια προχωρούσαν στο επόμενο «χτύπημα».

Αν και έχει ζητηθεί η άρση απορρήτου επικοινωνιών, για να διαπιστωθούν ποια κινητά τηλέφωνα ενεργοποίησαν τις κεραίες κοντά στα σημεία των επιθέσεων, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι τρεις του επιχειρησιακού βραχίονα να μην είχαν πάνω τους κινητό τηλέφωνο.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην ΕΛ.ΑΣ., με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να συλληφθεί όποιος εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.