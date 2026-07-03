Ξεκάθαρη είναι η θέση της κυβέρνησης απέναντι στο τραγικό γεγονός που έχει συνταράξει την ελληνική κοινωνία, τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, το όνομα της οποίας μπήκε στη λίστα των θυμάτων τρομοκρατίας.

Ο θάνατος της γυναίκας αυτής αποτελεί, δυστυχώς, λένε κυβερνητικά στελέχη, μια τραγική υπενθύμιση ότι η τρομοκρατία και η πολιτική βία δεν είναι έννοιες του παρελθόντος.

«Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι “παρέμβαση” είναι δολοφονική ενέργεια», ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού. Ο ίδιος, πάντως, υπενθύμισε ότι «Αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απυρόβλητο».

Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι αποφασισμένοι να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι δράστες, και έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν ότι σύσσωμο το πολιτικό σύστημα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα ποιος καλλιέργησε, έστω και άθελά του, το έδαφος πάνω στο οποίο άνθισε αυτή η κουλτούρα ανοχής στη βία.

Τονίζουν ότι πρέπει να πέσουν και οι μάσκες όσων, διαχρονικά, επέλεξαν να αντιμετωπίζουν τη βία με ιδεολογικά αντανακλαστικά, επιλεκτικές ευαισθησίες και πολιτικές σκοπιμότητες.

Οι επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών και δημοσιογράφων, σε επιχειρήσεις ή σε δημόσιους λειτουργούς δεν είναι καινούριο φαινόμενο και πρέπει να σταματήσουν να αποκαλούνται «παρεμβάσεις».

Το ίδιο ισχύει και για τις παράνομες καταλήψεις πανεπιστημίων και δημόσιων κτιρίων που κάποιοι επιμένουν να θεωρούν ότι είναι μια μορφή «ακτιβισμού».

Η βία, λένε, δεν πρέπει να θεωρείται άλλοθι για να εκτονώνεται η κοινωνική διαμαρτυρία και κυρίως να μην έχει πολιτική κάλυψη αλλά να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την ιδεολογική της προέλευση.

Στην κυβέρνηση καλούν το σύνολο του πολιτικού συστήματος να κάνει την αυτοκριτική του, αν και δεν είναι τόσο αισιόδοξοι ότι θα συμβεί αυτό.

Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι σε όλα τα παραπάνω έχει «βοηθήσει» ο πολιτικός λόγος ο οποίος βρίθει τοξικότητας και πολλές φορές, στο πλαίσιο της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, κάποιοι παρουσιάζουν τον αντίπαλο ως εχθρό προς εξόντωση.

Άλλωστε, όπως έλεγε συνεργάτης του πρωθυπουργού, η δαιμονοποίηση των πολιτικών αντιπάλων είναι βούτυρο στο ψωμί των ακραίων.

Προφανώς, τονίζει, κανένα πολιτικό κόμμα δεν ευθύνεται για τις εγκληματικές πράξεις τρομοκρατών. Ωστόσο, οι ακραίες τοποθετήσεις, η συστηματική απαξίωση των θεσμών και η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα βίας λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με όσους επιλέγουν τον δρόμο της εγκληματικής δράσης.

«Υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που “οπλίζουν” τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Liberal.

Όσον αφορά στους δράστες, η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, εντοπίζοντας και τιμωρώντας τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της επίθεσης.

Κι ενώ, όπως όλα δείχνουν, η σύλληψη των τρομοκρατών, των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα είναι θέμα χρόνου, πρέπει να μπει ένα τέλος στην πολιτική ανοχή απέναντί τους και όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόσο αναγκαίο είναι να πέφτουν και οι μάσκες.