Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο τρόπος δράσης των χάκερ αλλάζει ριζικά. Δεν απαιτείται πλέον παραβίαση κώδικα για πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, καθώς με τη χρήση AI αρκεί μια απλή κλήση ή βιντεοκλήση για την απόσπαση πληροφοριών. Με αυτή τη μεθοδολογία, οι διαβόητοι Ρώσοι Vovan και Lexus παγίδευσαν τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνο Ντόκο.



Στην τηλεδιάσκεψη, οι Vovan και Lexus εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί και έθεσαν ζήτημα για χτύπημα με drone κοντά σε ελληνικά νησιά. Ο κ. Ντόκος εξέφρασε έντονη ανησυχία για μεταφορά του πολέμου στα ελληνικά ύδατα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα αποδεχόταν ενέργεια με συνέπειες στον τουρισμό και τη ναυσιπλοΐα.

Ποιοι είναι οι παρασημοφορημένοι Ρώσοι που παγίδευσαν τον Θάνο Ντόκο και τη Μελόνι

Οι διαβόητοι Vovan και Lexus δεν εμφανίζονται για πρώτη φορά στο διεθνές προσκήνιο, καθώς η δράση τους έχει απλωθεί εδώ και χρόνια στα υψηλότερα κλιμάκια της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. Πίσω από τα συγκεκριμένα ψευδώνυμα βρίσκονται δύο Ρώσοι, ο Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ και ο Αλεξέι Στολιάροφ, οι οποίοι συστήνονται ως «κωμικό δίδυμο». Ωστόσο, η μεθοδολογία τους έχει προ πολλού ξεφύγει από τα αθώα όρια της σάτιρας και του χιούμορ, αποτελώντας ένα σκληρό εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης.



Τα θύματά τους δεν επιλέγονται τυχαία από τον χώρο της σόουμπιζ, αλλά είναι κορυφαίοι πρωθυπουργοί, υπουργοί Άμυνας, πρόεδροι διεθνών οργανισμών και διπλωμάτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας.

Στη μακρά λίστα των προσωπικοτήτων που έχουν παγιδευτεί κατά καιρούς από τις ψηφιακές τους παγίδες περιλαμβάνονται ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο πρώην Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.



Από τις επιθέσεις τους δεν έχουν γλυτώσει ούτε διάσημοι σταρ, όπως ο Έλτον Τζον και η συγγραφέας J.K. Rowling.

Πολιτική πίεση

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως «φάρσα», αλλά ως επεισόδιο υβριδικής επίθεσης. Οι Ρώσοι, προσποιούμενοι Ουκρανούς αξιωματούχους, χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια τις «πλάκες» ως εργαλείο πολιτικής έκθεσης και παραπληροφόρησης κατά της Δύσης.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών στην Αθήνα, μετά την αποκάλυψη ότι ο Θάνος Ντόκος έπεσε θύμα των Ρώσων φαρσέρ. Αν και κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν πως δεν υπήρξε διαρροή απορρήτων, η χρήση εργαλείων όπως τα deepfakes και η μίμηση φωνής αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού, καθιστώντας τις υβριδικές επιθέσεις δυσδιάκριτες.

Η σκιά του Κρεμλίνου

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση Μελόνι, από την οποία απέσπασαν σχόλια για την «κόπωση» της Ευρώπης από τον πόλεμο. Οι ίδιοι αρνούνται ότι εργάζονται για το Κρεμλίνο, όμως το αποτέλεσμα των παρεμβάσεών τους υπηρετεί τη ρωσική γραμμή. Μάλιστα, έχουν τιμηθεί στη Ρωσία με κρατικό παράσημο, ενισχύοντας τις υποψίες ότι αποτελούν κομμάτι ρωσικού μηχανισμού επιρροής.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Στην Αθήνα το περιστατικό προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την παραίτηση του κ. Ντόκου, ενώ αιχμηρή παρέμβαση έκανε και ο Αντώνης Σαμαράς. Η κυβέρνηση απαντά ότι δεν υπήρξε διαρροή απορρήτων.