Νέα πολιτική διάσταση αποκτά η υπόθεση της τηλεδιάσκεψης του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, με Ρώσους φαρσέρ, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παρενέβη δημόσια, ασκώντας έμμεση αλλά σαφή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Με μια λιτή, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας διερωτήθηκε: «Ο κ. Ντόκος είναι ακόμη στη θέση του;», αφήνοντας σαφείς αιχμές για το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης.

Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. ΠΑΣΟΚ και Νίκη έχουν ζητήσει την παραίτηση του Θάνου Ντόκου, υποστηρίζοντας ότι προκύπτει σοβαρό ζήτημα πολιτικής ευθύνης μετά τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας.

Η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να δέχεται αυξανόμενη πίεση για τους χειρισμούς της.

Η θέση της κυβέρνησης

Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως περιστατικό υβριδικής επίθεσης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η τηλεδιάσκεψη αποτέλεσε προϊόν οργανωμένης προσπάθειας εξαπάτησης, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μέθοδοι παραπλάνησης που δυσχέραναν την αναγνώριση των δραστών.

Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας δεν αποκαλύφθηκαν απόρρητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ζητήματα εθνικής ασφάλειας.