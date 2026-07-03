Τη δική του απάντηση στην υπόθεση της τηλεδιάσκεψης με τους γνωστούς Ρώσους φαρσέρ Vovan & Lexus έδωσε ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Θάνος Ντόκος, εξηγώντας πώς πραγματοποιήθηκε η επίμαχη επικοινωνία και ποια ήταν τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στην εξαπάτησή του.

Μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ντόκος ανέφερε ότι πριν από τη συνομιλία είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβεβαίωσης της επικοινωνίας, ενώ σημείωσε πως λίγες ημέρες νωρίτερα είχε συναντηθεί δια ζώσης με τον Ουκρανό ομόλογό του, με τον οποίο είχαν αφήσει ανοιχτά θέματα προς περαιτέρω συζήτηση.

Ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι στην αρχή της τηλεδιάσκεψης δεν υπήρξε κάποιο στοιχείο που να τον κάνει να αμφισβητήσει την ταυτότητα του συνομιλητή του. Όπως ανέφερε, η εικόνα και η φωνή που έβλεπε και άκουγε ήταν απολύτως πειστικές, με τον συνομιλητή να αντιδρά φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

«Έκλεψαν και τη φωνή και την εικόνα. Αυτό είναι το ανησυχητικό», δήλωσε, αποδίδοντας το περιστατικό στη χρήση ιδιαίτερα εξελιγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Το σημείο που τον προβλημάτισε

Ο κ. Ντόκος αποκάλυψε ότι υπήρξε μόνο ένα σημείο της συνομιλίας που του δημιούργησε αμφιβολίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνομιλητής επέμενε ιδιαίτερα στο θέμα του ουκρανικού drone που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν αντίστοιχες κινήσεις και σε περιοχές κοντά σε ελληνικά νησιά, παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Όπως σημείωσε, όσα απάντησε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εξέφραζαν αποκλειστικά την επίσημη ελληνική θέση.

«Δεν είναι μόνο τι λέει κανείς, αλλά και πώς μπορεί να γίνει η κοπτοραπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επικοινώνησε αμέσως με την ΕΥΠ

Ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας είπε ότι, αμέσως μετά το τέλος της συνομιλίας, ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Στη συνέχεια επικοινώνησε με τον πραγματικό Ουκρανό αξιωματούχο, χρησιμοποιώντας, όπως είπε, μια πρόφαση, προκειμένου να επιβεβαιώσει όσα είχαν συζητηθεί. Τότε διαπίστωσε ότι δεν είχε συνομιλήσει μαζί του.

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι δυσκολίες στις επικοινωνίες με ουκρανικές υπηρεσίες, λόγω των συνθηκών του πολέμου, αποτελούν συχνό φαινόμενο, γεγονός που δεν του δημιούργησε εξαρχής έντονες υποψίες.

Αναθεωρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Ο Θάνος Ντόκος επιβεβαίωσε ότι μετά το περιστατικό έχουν ήδη ξεκινήσει αλλαγές στα πρωτόκολλα ασφαλείας που αφορούν τις επίσημες επικοινωνίες.

«Την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ταχύτητα εξέλιξης των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πρόβλεψη των μεθόδων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Αναφερόμενος στην προσωπική του αντίδραση, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας παραδέχθηκε ότι αιφνιδιάστηκε από το περιστατικό. «Αισθάνθηκα πολύ άσχημα, γιατί πλέον κανείς δεν μπορεί να πιστεύει ούτε στα μάτια του», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που δημιουργεί η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις παραπλάνησης.

Ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο κ. Ντόκος ανέφερε ακόμη ότι ενημέρωσε άμεσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το περιστατικό.

Όπως είπε, ο πρωθυπουργός αντιμετώπισε το θέμα με προβληματισμό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι γνωρίζει τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους που συνοδεύουν τις σύγχρονες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, η συγκεκριμένη υπόθεση επιβεβαιώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για ιδιαίτερα εξελιγμένες επιχειρήσεις εξαπάτησης, ακόμη και σε βάρος υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων.