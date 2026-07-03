Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα αποπνικτικού καύσωνα σαρώνει τη χώρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι στη Νέα Υόρκη η αισθητή θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 45°C, απειλώντας να σπάσει κάθε ιστορικό ρεκόρ.



Η ακραία αυτή θερμική εισβολή έρχεται στην πιο κρίσιμη χρονική συγκυρία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές.

Οι πολικές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τόσο τους μεγάλους αγώνες του Μουντιάλ όσο και τους λαμπερούς εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.



Ενόψει της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Brutal heat wave affects – and even cancels – 4th of July celebrations in much of the US | Learn more: https://t.co/XDZFs7xQV2 pic.twitter.com/MclGKW7O3j — WHSVnews (@WHSVnews) July 3, 2026

Σε συνδυασμό με την πολύ αυξημένη υγρασία, η αισθητή θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40°C στη Βοστόνη και τη Φιλαδέλφεια, και τους 45°C στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.



«Αυτό το επίπεδο ζέστης μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρο για εκείνους που δεν διαθέτουν επαρκές σύστημα κλιματισμού και δεν ενυδατώνονται τακτικά», προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της Νέας Υόρκης, NWS.

Dangerous heatwave scorches US ahead of 4th of July holiday



Millions of people across the US East Coast are enduring dangerous heat and humidity, with temperatures expected to reach and stay at 38C for several dayshttps://t.co/kYjADclZVr — ECIU (@ECIU_UK) July 3, 2026

Το πρωί, ο δήμαρχος της πόλης Ζοχράν Μαμντάνι ανέφερε ότι στην πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ η θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τους 115 βαθμούς Φαρενάιτ ή 46 βαθμούς Κελσίου. «Παραμείνετε σε δροσερό χώρο, να είστε σε εγρήγορση και φροντίστε τους γείτονές σας», προέτρεψε. Αυτό το επικίνδυνο κύμα καύσωνα πλήττει τις μισές ΗΠΑ από τα μέσα της εβδομάδας και θα συνεχιστεί στην Ανατολική Ακτή μέχρι και αύριο Σάββατο.

Mayor Mamdani live on the @weatherchannel talking the extreme heat happening in New York City.



Stay hydrated. Stay cool. Stay safe. pic.twitter.com/y1paPDs9Zr — Joe Calvello (@the_vello) July 3, 2026

Την ώρα που είναι προγραμματισμένες πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις για τους εορτασμούς, ο καιρός μπορεί να παίξει αρνητικό ρόλο. Στην Ουάσιγκτον, η διεξαγωγή μιας μεγάλης συναυλίες μπροστά στο Καπιτώλιο φαίνεται να απειλείται ενώ και η έναρξη των αυριανών εορταστικών εκδηλώσεων θα καθυστερήσει, για προληπτικούς λόγους. Το πρωί, πολλοί γονείς με τα παιδιά τους έσπευδαν σε μια σκιερή πισίνα της Ουάσιγκτον.



«Κάνει τόση ζέστη και δεν έχουμε πού αλλού να πάμε», είπε η 26χρονη Άνια Γκέλερμαν, κρατώντας στα χέρια της ένα φορητό ψυγείο.

The Great American State Fair has been temporarily postponed due to extreme heat from a dangerous heat dome hitting the East Coast. Organizers announced the event won’t reopen until 5 p.m. as record temperatures are expected to continue through the Fourth of July weekend. CNN… pic.twitter.com/lSHZrZJBIW — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) July 3, 2026

Ήδη από χθες, έσπασαν ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας στην Ουάσιγκτον και τη Βοστόνη. Και η ζέστη δεν έπεσε όταν νύχτωσε. Οι μετεωρολόγοι αναμένουν ότι θα καταγραφούν νέα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σήμερα και αύριο.



Πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για τη διεξαγωγή των αγώνων του Μουντιάλ. Αν και ορισμένα γήπεδα διαθέτουν στέγη ή κλιματισμό (Ατλάντα, Ντάλας, Λος Άντζελες), κάποια άλλα δεν έχουν τέτοια συστήματα, όπως εκείνο της Φιλαδέλφειας όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ την Παραγουάη.



Οι εθνικές ομάδες της Αργεντινής και του Πράσινου Ακρωτηρίου μπορεί να βιώσουν νωρίτερα τις συνέπειες της αποπνικτικής ζέστης στο Μαϊάμι, όπου το στάδιο διαθέτει στέγαστρο, όχι όμως και κλιματισμό. Στις 18.00 τοπική ώρα (01.00 του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας), η αισθητή θερμοκρασία προβλέπεται ότι θα κυμαίνεται γύρω στους 38°C.

Pools were packed and power grids strained as millions of Americans sweltered in stifling heat and humidity Thursday, with dangerous temperatures expected to hit major cities through the Fourth of July holiday weekend.https://t.co/o7hOVM4P2j — eNCA (@eNCA) July 3, 2026

Αν και τα περισσότερα κτίρια στις ΗΠΑ διαθέτουν κλιματισμό, οι καύσωνες ευθύνονται για περισσότερους θανάτους στη χώρα απ’ ότι οι τυφώνες ή οι πλημμύρες. Αυτός ο καύσωνας ανησυχεί τις αρχές λόγω της μεγάλης διάρκειας και της σφοδρότητάς του, αλλά και επειδή η θερμοκρασία παραμένει υψηλή κατά τις νυχτερινές ώρες, κάτι που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για τους ευάλωτους ανθρώπους αλλά και να πιέσει τις υποδομές. Αυτό συνέβη την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, όπου οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μειώσουν αμέσως την κατανάλωση ρεύματος, για να αποφευχθεί κάποια διακοπή στην ηλεκτροδότηση.



Σε όλον τον κόσμο, τα κύματα καύσωνα γίνονται εντονότερα και συχνότερα, λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται κυρίως από τη χρήση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο πρόσφατος καύσωνας που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.