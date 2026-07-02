Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όταν κάλεσε τους κατοίκους να ρυθμίσουν τα κλιματιστικά τους στους 25,5 περίπου βαθμούς Κελσίου, καθώς η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα και οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά από το 2012.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο δήμαρχος έγραψε: «Νέα Υόρκη, κάνει πολλή ζέστη εκεί έξω και το ηλεκτρικό δίκτυο λειτουργεί στο όριο για να μας κρατήσει δροσερούς. Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας στους 25,5 βαθμούς, σβήστε τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε και αποσυνδέστε ό,τι μπορείτε από την πρίζα».

🤡 NYC Mamdani wants people to start setting their thermostats to 78 degrees. pic.twitter.com/59B4a16RoV — Breaking911 (@Breaking911) July 1, 2026

Η σύσταση προκάλεσε κύμα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιδρυτής της Barstool, Ντέιβ Πόρτνοϊ, ο οποίος έχει δηλώσει πρόσφατα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη δημαρχία απέναντι στον Μαμντάνι, σχολίασε: «25,5 βαθμοί; Καλώς ήρθατε στον κομμουνισμό! Ελπίζω να το απολαύσετε!».

Ο συντηρητικός σχολιαστής Μπόντσι έγραψε ειρωνικά: «Νιώθετε ήδη τη ζεστασιά του κολεκτιβισμού;». Αρνητικά αντέδρασαν και αρκετοί κάτοικοι της πόλης. Ένας χρήστης έγραψε: «Ως Νεοϋορκέζος, θα ρυθμίσω το κλιματιστικό μου στους 16 βαθμούς Φαρενάιτ στο άμεσο μέλλον, ως άμεση αντίδραση στην εξουσία σας».

Ένας άλλος ανέφερε ότι έστειλε μήνυμα στους συναδέλφους του που ψήφισαν τον Μαμντάνι ζητώντας τους να του στείλουν φωτογραφία με το κλιματιστικό τους ρυθμισμένο στους 25,5 βαθμούς.

Πολλοί διερωτήθηκαν επίσης γιατί οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος, ενώ η Times Square παραμένει φωτισμένη όλο το 24ωρο, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εβραίων Εκπαιδευτικών, Μόσε Σπερν, σχολίασε με σαρκασμό: «Ο δήμαρχός μου είναι μουσουλμάνος. Το bagel μου είναι εβραϊκό. Το Christian Dior μου… Ο θερμοστάτης μου είναι στους 23 βαθμούς. Ή και χαμηλότερα». Πρόσθεσε επίσης: «Μόνο ένας κομμουνιστής πιστεύει ότι η αναδιανομή του πλούτου σημαίνει και αναδιανομή του κλιματισμού. Στείλτε φωτογραφίες των θερμοστατών στο Gracie Mansion και στο Δημαρχείο».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι υποστήριξε ότι και οι δημοτικές υπηρεσίες θα εφαρμόσουν τον ίδιο κανόνα. «Η πόλη κάνει και αυτή το καθήκον της, διατηρώντας τη θερμοκρασία στους 25,5 βαθμούς στα κτίριά μας, μειώνοντας ή σβήνοντας τα φώτα κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ζητώντας από ιδιωτικούς φορείς να κάνουν το ίδιο και απενεργοποιώντας μη απαραίτητο εξοπλισμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ένα σταθερό ηλεκτρικό δίκτυο σημαίνει πως τα κλιματιστικά θα συνεχίσουν να λειτουργούν και θα σωθούν ζωές.

Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας συνιστά κατά τους θερινούς μήνες η θερμοκρασία του κλιματιστικού να ρυθμίζεται μεταξύ 24 και 25,5 βαθμών, ενώ να αυξάνεται όταν δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι. Αντίστοιχη σύσταση είχε απευθύνει και ο προκάτοχος του Μαμντάνι, Έρικ Άνταμς, κατά τη διάρκεια καύσωνα τον Ιούλιο του 2023.

Σύμφωνα με την AccuWeather, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Νέα Υόρκη αναμένονται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τον υδράργυρο να ενδέχεται να φτάσει τους 38 βαθμούς Φαρενάιτ, όπως αναφέρει η nypost.