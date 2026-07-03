Ο αγώνας του Μεξικού με την Αγγλία, για την φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 03:00 ώρα Ελλάδας (18:00 τοπική) τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7), στο Στάδιο Αζτέκα, ωστόσο ενδέχεται να αλλάξει ώρας λόγω κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έντονες καταιγίδες και πολύ ισχυρή βροχόπτωση την ώρα του αγώνα και η FIFA εξετάζει σοβαρά την μεταφορά του.

Μάλιστα τα τοπικά μέσα του Μεξικού αναφέρουν ότι η νέα ώρα διεξαγωγής θα είναι στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) την Κυριακή (5/7).