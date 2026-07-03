Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Παρασκευή στον κεντρικό οδικό άξονα του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν τετράτροχο όχημα τύπου «γουρούνα» συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα φέρεται να εξήλθε από κάθετο δρόμο και να βρέθηκε στην πορεία του λεωφορείου, το οποίο κινούνταν κανονικά έχοντας προτεραιότητα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες στη «γουρούνα», με τον έναν να φέρει σοβαρά τραύματα και τον δεύτερο ελαφρύτερες κακώσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για νεαρούς τουρίστες, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Ο σοβαρά τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει διασωληνωθεί.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.