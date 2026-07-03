Ο Όλιβερ Γκλάσνερ είναι ο νέος προπονητής Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη αντικαθιστώντας τον Βίτορ Περέιρα.

Ο Αυστριακός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τρία χρόνια με τη Φόρεστ και έγραψε ιστορία καθώς θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

Ο 51χρονος τεχνικός βρισκόταν στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας και κατέκτησε τρεις τίτλους μέσα σε ένα χρόνο.

Συγκεκριμένα, κατέκτησε το FA Cup και το Community Shield τη σεζόν 2024-25 και την περσινή σεζόν το Europa Conference League.