Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη ζουν την καθημερινότητα με το πρώτο τους παιδί, με ένα στιγμιότυπο από το σπίτι τους να δείχνει τη νέα τους ρουτίνα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανέβασε βίντεο στα social media, όπου ο Σάκης Κατσούλης εμφανίζεται στην κουζίνα την ώρα που μαγειρεύει, έχοντας παράλληλα τον νεογέννητο γιο τους σε μάρσιπο.

Σε σχόλιό της πάνω στο βίντεο έγραψε: «Τα κάνει όλα και συμφέρει», περιγράφοντας με χιούμορ τη στιγμή της καθημερινότητάς τους.