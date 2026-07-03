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Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη ζουν την καθημερινότητα με το πρώτο τους παιδί, με ένα στιγμιότυπο από το σπίτι τους να δείχνει τη νέα τους ρουτίνα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανέβασε βίντεο στα social media, όπου ο Σάκης Κατσούλης εμφανίζεται στην κουζίνα την ώρα που μαγειρεύει, έχοντας παράλληλα τον νεογέννητο γιο τους σε μάρσιπο.

Σε σχόλιό της πάνω στο βίντεο έγραψε: «Τα κάνει όλα και συμφέρει», περιγράφοντας με χιούμορ τη στιγμή της καθημερινότητάς τους.