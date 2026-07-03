Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από συμπλοκή που ξέφυγε από τον έλεγχο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο εμπορικό κέντρο Fairlane Town Center, στην πόλη Ντίαρμπορν της πολιτείας του Μίσιγκαν, την ώρα που ο χώρος ήταν γεμάτος οικογένειες οι οποίες πραγματοποιούσαν τις αγορές τους ενόψει του τριημέρου της αμερικανικής εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές πανικού, με επισκέπτες να τρέχουν για να σωθούν την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και τα καταστήματα κατεβάζουν εσπευσμένα τα ρολά τους.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες έσπευσαν στο σημείο λίγο μετά τις 14.00 τοπική ώρα, αποκλείοντας την περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο, κοντά στις οδούς Evergreen Road και Michigan Avenue.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντίαρμπορν επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν τρία θύματα από πυροβολισμούς, εκ των οποίων οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Unconfirmed reports say three people were shot at Fairlane Mall in Dearborn, Michigan, with one victim believed to have died.



Police have not yet confirmed the shooting details. https://t.co/ibJNNjmOSP pic.twitter.com/hgFQFd3qOj — GeoTechWar (@geotechwar) July 3, 2026

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αξιωματικός δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο όλα δείχνουν πως δεν επρόκειτο για τυχαία επίθεση.

«Φαίνεται ότι το περιστατικό αφορούσε δύο πλευρές που γνωρίζονταν μεταξύ τους και βρέθηκαν στο εμπορικό κέντρο. Μια συμπλοκή κλιμακώθηκε και κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Όπως προκύπτει μέχρι στιγμής, και οι δύο πλευρές είχαν στην κατοχή τους όπλα. Αρκετά άτομα βρίσκονται ήδη στο αστυνομικό τμήμα και ανακρίνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η αστυνομία είχε επισημάνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κάλεσε κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να διασφαλιστεί ο χώρος.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος του Ντίαρμπορν, Abdullah Hammoud, ζήτησε επίσης από τους πολίτες να μην προσεγγίζουν το εμπορικό κέντρο Fairlane Mall όσο οι αστυνομικές δυνάμεις διερευνούν το περιστατικό.

Η Gabrielle, ιδιοκτήτρια καταστήματος στο εμπορικό κέντρο, περιέγραψε πως άκουσε ξαφνικά τους πυροβολισμούς και αμέσως τα καταστήματα τέθηκαν σε κατάσταση αποκλεισμού.

«Όλα έδειχναν πως θα ήταν μια όμορφη ημέρα. Ο χώρος στάθμευσης ήταν πιο γεμάτος από το συνηθισμένο. Είχα δύο νεαρές γυναίκες μέσα στο κατάστημα και μόλις ακούσαμε τους πυροβολισμούς τις οδηγήσαμε στο πίσω μέρος, κλείσαμε το ρολό και μείναμε εκεί», ανέφερε στο Fox 2 Detroit.

«Άκουσα τρεις δυνατούς κρότους, είδα τον κόσμο να τρέχει και στη συνέχεια ακούστηκαν ακόμη μερικοί πυροβολισμοί. Ίσως συνολικά ήταν πέντε ή έξι. Όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το κατάστημά μου βρίσκεται σε γωνιακό σημείο και δεν μπορούσα να δω τι συνέβαινε, μόνο να ακούω τους πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

Μια ακόμη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο μαζί με την κόρη της, δήλωσε πως λυπάται ιδιαίτερα για όσα συνέβησαν, τονίζοντας ότι πολλά παιδιά έγιναν μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού.

Την ίδια ώρα, ο επισκέπτης Weston Fantroy ανέφερε ότι αγόραζε δώρο γενεθλίων για την κόρη του όταν άκουσε τέσσερις ή πέντε πυροβολισμούς. Βλέποντας τον κόσμο να πανικοβάλλεται, έτρεξε αμέσως έξω από το εμπορικό κέντρο για να προστατευθεί.