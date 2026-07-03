Μεγάλη άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε στην κεντρική Ταϊβάν, με τις αρχές να προσομοιώνουν σενάρια ακραίας κρίσης, από κινεζικό αποκλεισμό και ισχυρό σεισμό μέχρι κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ υποδομών, κοινωνική αναταραχή και πλήρη στρατιωτική εισβολή από την Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, η άσκηση εντάσσεται στην προσπάθεια του προέδρου της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, την ώρα που η στρατιωτική πίεση του Πεκίνου γύρω από το νησί αυξάνεται.

Η διήμερη άσκηση παρουσιάστηκε σε περισσότερους από 370 κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, με στόχο να ελεγχθεί αν οι τοπικές και κεντρικές αρχές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν σε συνθήκες συνδυασμένης κρίσης.

Taiwan held a major preparedness drill, simulating scenarios including a blockade, a strong earthquake, and a full-scale invasion by China. It is part of President Lai Ching-te's push to boost Taipei's readiness as Chinese military pressure increases https://t.co/0XzvENmqDh pic.twitter.com/EGbz9SFipA — Reuters (@Reuters) July 3, 2026

Σενάρια πολέμου, σεισμού και χάους

Η πρώτη φάση της άσκησης επικεντρώθηκε στην κομητεία Ναντού, μια ορεινή περιοχή στην κεντρική Ταϊβάν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και τον στρατό, μπορούν να διατηρήσουν βασικές λειτουργίες σε περίπτωση επίθεσης.

Τα σενάρια περιλάμβαναν κινεζικό αποκλεισμό, σεισμό 6,8 Ρίχτερ, παραβίαση τηλεοπτικών μεταδόσεων, σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές, μαζική απόσυρση καταθέσεων από τις τράπεζες, κοινωνικές αναταραχές και τελικά ολοκληρωτική εισβολή.

Το σενάριο του σεισμού προέβλεπε 12 νεκρούς, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πίεσης στις αρχές, οι οποίες έπρεπε να συνδυάσουν τη διαχείριση φυσικής καταστροφής με συνθήκες πολέμου.

«Ο εχθρός βρίσκεται ακριβώς στο κατώφλι μας»

Ο υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο Τσι Λιέν-τσενγκ, ο οποίος επιβλέπει την άσκηση, υπογράμμισε ότι η Ταϊβάν δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοεί την απειλή.

«Ο εχθρός μας βρίσκεται ακριβώς στο κατώφλι μας, ακριβώς απέναντι από το Στενό της Ταϊβάν. Είναι πολύ κοντά», δήλωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η κοινωνία αρχίζει πλέον να αντιλαμβάνεται πως η άμυνα της χώρας δεν είναι μόνο υπόθεση του στρατού.

«Αν δεν υπερασπιστείς τη χώρα σου, ποιος άλλος θα σε υπερασπιστεί; Νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει να το καταλαβαίνει αυτό», ανέφερε.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις και ότι οι διαθέσιμοι πόροι μπορεί να μην επαρκούν σε περίπτωση πραγματικής μεγάλης κρίσης.

Νέα κινεζική «περιπολία ετοιμότητας μάχης» γύρω από την Ταϊβάν

Την ώρα που η άσκηση ολοκληρωνόταν, η Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι η Κίνα πραγματοποίησε ακόμη μία «κοινή περιπολία ετοιμότητας μάχης» γύρω από το νησί.

Σύμφωνα με την Ταϊπέι, στην κινεζική δραστηριότητα συμμετείχαν πολεμικά πλοία και τουλάχιστον 22 στρατιωτικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και βομβαρδιστικά H-6, τα οποία έχουν δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

Η Κίνα δεν έχει αποκλείσει ποτέ τη χρήση βίας για να θέσει την Ταϊβάν υπό τον έλεγχό της, ενώ η κυβέρνηση της Ταϊπέι επιμένει ότι μόνο ο λαός του νησιού μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Από την πλευρά του, το Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν της Κίνας κατηγόρησε τον πρόεδρο Λάι ότι «εσκεμμένα κλιμακώνει» την ένταση και τον χαρακτήρισε «δημιουργό κρίσεων» και «υποκινητή πολέμου».

Κατάρριψη drone, διανομή τροφίμων και υπόγεια νοσοκομεία

Η άσκηση ξεκίνησε με επτάωρη προσομοίωση και συνεχίστηκε με επιτόπιες δοκιμές.

Μεταξύ άλλων, οι αρχές προσομοίωσαν την κατάρριψη κινεζικού drone που απειλούσε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη δημιουργία σταθμών διανομής τροφίμων για τον πληθυσμό.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα μαθήματα από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι δοκιμές έγιναν πιο ρεαλιστικές.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέφθηκε ακόμη και μεταφορά λειτουργιών νοσοκομείων σε υπόγεια πάρκινγκ, ενώ επαγγελματίες χάκερ κλήθηκαν να επιτεθούν σε κυβερνητικά δίκτυα και ιστότοπους, προκειμένου να ελεγχθεί η αντοχή τους.

Πολιτικοστρατιωτικός συντονισμός σε πραγματικό χρόνο

Στο κέντρο επιχειρήσεων της άσκησης, μεγάλες οθόνες πρόβαλλαν συστήματα τακτικής χαρτογράφησης και επικοινωνιών που είχαν αναπτυχθεί από τον αμερικανικό στρατό, παρέχοντας εικόνα για τις θέσεις εχθρικών στόχων σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν δύο ταϊβανέζικες κυβερνητικές πλατφόρμες με διαδραστικούς χάρτες και εικονίδια, ώστε να απεικονίζεται η εξέλιξη των κρίσεων, η κίνηση ασθενοφόρων και η διαχείριση διαθέσιμων πόρων.

Κεντρικός στόχος της φετινής άσκησης ήταν η βαθύτερη ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών φορέων.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, Λιν Φέι-φαν, τόνισε ότι το μήνυμα προς το Πεκίνο είναι σαφές.

«Όταν αντιληφθούν ότι η κοινωνία της Ταϊβάν είναι προετοιμασμένη, θα πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά αν θα ξεκινήσουν έναν τόσο δαπανηρό πόλεμο εναντίον της Ταϊβάν, έναν πόλεμο που ενδέχεται να μην στεφθεί με επιτυχία», δήλωσε.

Η Ναντού ως καταφύγιο και ζώνη υποχώρησης

Στους αξιωματούχους της Ναντού ανατέθηκε μια κρίσιμη στρατηγική αποστολή: να μετατρέψουν τη μοναδική χερσαία κομητεία της Ταϊβάν σε «οπίσθια περιοχή».

Στο σενάριο της άσκησης, η περιοχή θα λειτουργούσε ως καταφύγιο για πολίτες που εγκαταλείπουν άλλες κομητείες, αλλά και ως ζώνη υποχώρησης για επιχειρήσεις, την ώρα που οι δυνάμεις πρώτης γραμμής θα αντιμετώπιζαν κινεζική επίθεση.

Τοπικές κυβερνητικές μονάδες από όλη τη χώρα συμμετείχαν μέσω ζωντανής μετάδοσης, απαντώντας σε ερωτήσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών τους.

Οι ερωτήσεις έφταναν σε μεγάλη λεπτομέρεια: από το πόσους άνδρες σε ηλικία στρατολόγησης θα μπορούσε να κινητοποιήσει κάθε τοπική αρχή μέσα σε μία νύχτα, μέχρι πόσα κουτιά βρεφικού γάλακτος υπήρχαν διαθέσιμα.

Πόλεμος πληροφορίας και παραβίαση τηλεοπτικών εκπομπών

Ένα από τα πιο κρίσιμα σκέλη της άσκησης αφορούσε τον πόλεμο της πληροφορίας.

Καθώς τα σενάρια γίνονταν πιο δύσκολα, η κινεζική παραπληροφόρηση και το σαμποτάζ βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Σε ένα από τα σενάρια, τοπικές τηλεοπτικές εκπομπές παραβιάστηκαν και αντικαταστάθηκαν από προπαγάνδα του Πεκίνου, ενώ στους δρόμους εμφανίστηκαν φυλλάδια με ψευδείς πληροφορίες.

Οι αξιωματούχοι απάντησαν με εικονικές συνεντεύξεις Τύπου και εκπαιδεύτηκαν στο πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση.

Ο 75χρονος δήμαρχος Λι Ι-γιουάν, που ηγήθηκε ομάδας αντίδρασης της κοινότητας, δήλωσε ότι η άσκηση τον βοήθησε να μάθει πώς να ξεχωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο.

«Αν η αντίπαλη πλευρά επιτεθεί, σίγουρα θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να διαδώσει ψευδείς πληροφορίες», είπε.

«Ο πόλεμος είναι εξαιρετικά σκληρός»

Αξιωματούχος που συμμετείχε στην άσκηση τόνισε ότι ο στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί φόβος, αλλά να γίνει κατανοητό πως ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με θεωρητικές ασκήσεις γραφείου.

«Δεν μπορούμε να τους υποβάλουμε σε πραγματικό πόλεμο, οπότε μπορούμε μόνο να χρησιμοποιήσουμε σενάρια για να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν ότι ο πόλεμος είναι εξαιρετικά σκληρός. Όλες οι καταστάσεις θα είναι σοβαρές και επείγουσες», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Αν δεν έχετε κάνει αυτές τις προετοιμασίες σε καιρό ειρήνης, δεν θα είστε σε θέση να ανταποκριθείτε».

Συμπέρασμα: Η Ταϊβάν προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο

Η άσκηση στην κεντρική Ταϊβάν δείχνει ότι η Ταϊπέι προετοιμάζεται πλέον όχι μόνο για μια κλασική στρατιωτική επίθεση, αλλά για έναν σύνθετο πόλεμο που μπορεί να συνδυάσει φυσικές καταστροφές, κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση, οικονομικό πανικό, σαμποτάζ και κοινωνική αποσταθεροποίηση.

Το μήνυμα της κυβέρνησης Λάι είναι ότι η ανθεκτικότητα της κοινωνίας αποτελεί μέρος της αποτροπής.

Όσο πιο προετοιμασμένη εμφανίζεται η Ταϊβάν, τόσο πιο δύσκολη και δαπανηρή θα φαίνεται στο Πεκίνο μια πιθανή επιχείρηση εναντίον της.

Η Κίνα, από την πλευρά της, κατηγορεί την Ταϊπέι για κλιμάκωση. Όμως οι συνεχείς κινεζικές στρατιωτικές κινήσεις γύρω από το νησί ενισχύουν την πεποίθηση των ταϊβανέζικων αρχών ότι η προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.