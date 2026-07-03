Το Madison Square Garden μετατρέπεται σε φρούριο για τον φημολογούμενο γάμο που σχεδιάζουν η Taylor Swift και ο Travis Kelce στις 3 Ιουλίου, με τις προετοιμασίες στην καρδιά της Νέας Υόρκης να βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Άποψη του εξωτερικού χώρου του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

Οι δημοτικές αρχές της πόλης έχουν εγκρίνει ειδική άδεια για εκδήλωση με τον τίτλο «Special Event at MSG», η οποία φέρνει αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμούς στο Μανχάταν κατά το εορταστικό τριήμερο της 4ης Ιουλίου.

Αστυνομικοί με σκύλους ασφαλείας εισέρχονται στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο φημολογούμενος γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

Η Winick Productions έχει εξασφαλίσει άδεια για στήσιμο εξωτερικής σκηνής χωρητικότητας έως 999 ατόμων, ενώ το ίδιο το στάδιο μπορεί να δεχθεί έως 1.250 καλεσμένους, προσφέροντας απόλυτη προστασία από τα βλέμματα των περαστικών καθώς δεν διαθέτει παράθυρα.

Το VIP δείπνο της Πέμπτης και το μενού

Η κινητικότητα στον χώρο ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης, όταν εργαζόμενοι εθεάθησαν να αποχωρούν μετά από ένα κλειστό δείπνο προετοιμασίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που υπέγραψε ο Dan Wakefield, το τραπέζι επιμελήθηκε το εστιατόριο Sartiano’s, ένας από τους αγαπημένους γαστρονομικούς προορισμούς του ζευγαριού στην πόλη.

Το φαγητό σερβιρίστηκε σε οικογενειακό ύφος, με τους παρευρισκόμενους να μοιράζονται τα πιάτα. Όπως αναφέρει ο Wakefield, η βράδια εξελίχθηκε σε πολύ προσωπικό τόνο και «δεν είχε χαρακτήρα νυφικού δείπνου».

Το μενού περιλάμβανε burrata με salsa verde από αρακά και προσούτο Πάρμας, steak tartare με καπνιστό κρόκο αυγού, fusilli με ragù από wagyu, bucatini με αστακό από το Μέιν και βούτυρο με πιπεριά Καλαβρίας, καθώς και μοσχαρίσια parmigiana. Στον χώρο έχουν ήδη τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες από φρέσκα λουλούδια αλλά και φορητές μονάδες κλιματισμού για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών.

Το dress code και οι διάσημοι καλεσμένοι

Οι προσκληθέντες αναμένεται να προσέλθουν στις 15:30 τοπική ώρα, η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 17:30 και το πάρτι θα διαρκέσει μέχρι τις 02:00 τα ξημερώματα. Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι αυστηρά black tie, με τις γυναίκες να φορούν μακριές τουαλέτες και τους άνδρες σμόκιν με μαύρο παπιγιόν.

Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται ήδη πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού, ανάμεσα στα οποία οι Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Lena Dunham, Adam Sandler, Graham Norton, Phoebe Waller-Bridge και Ed Sheeran. Για την ασφάλειά τους θα εργαστούν περισσότεροι από 70 ντετέκτιβ και 50 αστυνομικοί σε ειδικές βάρδιες.

Την ίδια στιγμή, μέσα όπως το Page Six και η New York Post μεταδίνουν πληροφορίες από ανώνυμες πηγές που θέλουν την Taylor Swift και τον Travis Kelce να έχουν ήδη πραγματοποιήσει μια εντελώς ιδιωτική ανταλλαγή όρκων στην έπαυλη της τραγουδίστριας στο Τενεσί.

Η ανάρτηση του Donald Trump και οι δωρεές

Το κλίμα γύρω από την επικείμενη τελετή σχολιάστηκε έμμεσα και από την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ. Ο Donald Trump και ο Λευκός Οίκος προχώρησαν σε μια ανάρτηση στο Instagram με ένα κολάζ φωτογραφιών από την αμερικανική ιστορία, όπου αναγραφόταν η φράση: «America’s Era Tour.»

Στη λεζάντα χρησιμοποιήθηκε η φράση «It’s been a long time coming…» η οποία αποτελεί απευθείας αναφορά στους στίχους με τους οποίους ανοίγει η περιοδεία της τραγουδίστριας.

Παράλληλα με τις προετοιμασίες, το ζευγάρι προχώρησε σε μια κίνηση μεγάλης κλίμακας, διαθέτοντας 26 εκατομμύρια δολάρια σε 20 φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ανάμεσα στους αποδέκτες βρίσκονται οργανισμοί στη Νέα Υόρκη, όπως το Food Bank For NYC, το City Harvest και το New York Cares, το Children’s Mercy Hospital στο Κάνσας Σίτι, καθώς και εθνικής εμβέλειας προγράμματα όπως το Feeding America, το ASPCA και το Dolly Parton’s Imagination Library.