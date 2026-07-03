Την Κατερίνα Παναγοπούλου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα «Το πρωινό» σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο, όπως προβλήθηκε την Παρασκευή μέσα από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μεγάλου Καναλιού αναφέρθηκε στις απαιτητικές συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Όπως σημείωσε, «ήταν μια δύσκολη χρονιά, όπως όλες οι χρονιές πια, στην ενημέρωση. Διότι πλέον οι ειδήσεις είναι όλες δυσάρεστες. Πέρα από τους πολέμους που έχουμε διεθνώς και εδώ, στο εσωτερικό, έχουμε πάρα πολλές δολοφονίες, ακόμα και στα πολιτικά πάρα πολύ δύσκολα πράγματα».

«Επομένως ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ανυπομονώ πάρα πολύ για να έρθουν οι διακοπές».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «για να πω την αλήθεια, φέτος, δεν έχω κανονίσει που θα πάω διακοπές. Κάθε χρόνο πάω στη Νάξο, φέτος όμως δεν το ‘χω κανονίσει. Το ‘χω αφήσει λίγο πιο χαλαρό», συμπληρώνοντας με χαμόγελο στις τηλεοπτικές της δηλώσεις στον ΑΝΤ1.