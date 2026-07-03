Για τις πολιτικές εξελίξεις, τη δίκη για τα Τέμπη, τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το 1ο Φεστιβάλ Ελευθερίας της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Ελευθερίας, το οποίο διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος.

Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ υποστήριξε ότι πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και το ενδεχόμενο προβοκάτσιας.

Το κάλεσμα για το 1ο Φεστιβάλ Ελευθερίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ενθουσιασμένη για τη διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Ελευθερίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου στον πολυχώρο των Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Κάνουμε το πρώτο Φεστιβάλ Ελευθερίας», είπε αρχικά.

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί μουσική παράσταση με σατιρικό περιεχόμενο, ενώ θα υπάρξει και δική της ομιλία.

«Με σατιρικό τρόπο υπάρχει μία σειρά από τραγούδια που θα παρουσιαστούν σε αυτήν τη μουσική παράσταση που θα παρουσιάσουμε στις 5 Ιουλίου, θα υπάρχει και δική μου ομιλία. Θα γίνει στα Λιπάσματα στη Δραπετσώνα, στον πολυχώρο των Λιπασμάτων», ανέφερε.

Η ίδια υπενθύμισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας συμπληρώνει δέκα χρόνια από την ίδρυσή της.

«Κλείνουμε και 10 χρόνια Πλεύση Ελευθερίας, γιατί την ιδρυτική μας διακήρυξη την καταθέσαμε στην πρώτη επέτειο του “όχι”, στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Περιμένουμε τον κόσμο εκεί με πολλή χαρά και αδημονία και ξέρουμε ότι θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή», σημείωσε.

Σκληρή κριτική στον Μητσοτάκη για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη συνέχεια στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε την επίθεση εγκληματική, αλλά άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε δημόσια.

«Είναι ύποπτη η δήλωση του Μητσοτάκη, είναι ύποπτο το γεγονός ότι μιλάει σαν να γνωρίζει ποιοι είναι οι δράστες. Μιλάει, δείχνοντας πολιτικούς χώρους και επιδιώκοντας να ενοχοποιήσει πολιτικούς χώρους, αλλά ακόμα και χώρους αυτόνομης δράσης, μίλησε για τις καταλήψεις», είπε.

Η ίδια υποστήριξε ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος, χωρίς πολιτικές προεξοφλήσεις.

«Είναι εγκληματική ενέργεια»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι η επίθεση στη Θεσσαλονίκη είναι εγκληματική ενέργεια, λόγω και της απώλειας ανθρώπινης ζωής.

«Είναι μία ενέργεια η οποία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι εγκληματική. Όταν αφαιρείται ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει να επιληφθούν οι Αρχές και να την εξιχνιάσουν», ανέφερε.

Στη συνέχεια συνέδεσε τη συζήτηση με την υπόθεση της Marfin, λέγοντας ότι εξακολουθεί να θέτει το ερώτημα γιατί η υπόθεση δεν έχει εξιχνιαστεί πλήρως.

«Επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εγώ είμαι εκείνη που μέχρι σήμερα, την ώρα που κάποιοι σιωπούν, λέω τι έχει γίνει με τη Marfin και γιατί δεν έχει εξιχνιαστεί», είπε.

«Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο προβοκάτσιας»

Απαντώντας στο αν χαρακτηρίζει την επίθεση τρομοκρατική, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια που προκαλεί τρόμο, αλλά επέμεινε πως πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα.

«Είναι εγκληματική ενέργεια. Τρομοκρατική με την έννοια του ότι προκαλεί τον τρόμο, είναι. Το ποια είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή αν εντάσσεται σε εγκληματική οργάνωση, αν εντάσσεται σε τρομοκρατική οργάνωση ή αν εντάσσεται σε παρακρατικού τύπου προβοκατόρικη οργάνωση, είναι κατά την άποψή μου κάτι που δεν νοείται να μην διερευνηθεί», δήλωσε.

Επανέλαβε μάλιστα ότι «δεν μπορεί να μην διερευνηθεί το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας».

Η αναφορά στις καταλήψεις και η επίθεση στην κυβέρνηση

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε και στη σύνδεση των επιθέσεων με τις καταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται συλλήβδην ως παραβατικές ενέργειες.

«Οι καταλήψεις δεν είναι κάτι γενικό. Σίγουρα η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, των υποκλοπών, της Βιολάντας, των πολεοδομιών δείχνει σαν εγκληματίες τους φοιτητές που μπορεί να κάνουν κατάληψη. Ε, αυτό δεν είναι δίκαιο», ανέφερε.

Με τη δήλωση αυτή, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να στοχοποιήσει πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους, αντί να αφήσει τις αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση χωρίς προειλημμένα συμπεράσματα.

Τι είπε για τη δίκη των Τεμπών και τον Παύλο Ασλανίδη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς και στο περιστατικό με τον Παύλο Ασλανίδη.

Όπως υποστήριξε, δεν ζήτησε ποτέ τη διακοπή της διαδικασίας, παρά τα όσα, σύμφωνα με την ίδια, μεταφέρθηκαν στον κ. Ασλανίδη.

«Στον κύριο Ασλανίδη είπανε κάποιοι καλοθελητές ότι το δικαστήριο διέκοψε με δικό μου αίτημα. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, αντιθέτως εγώ δεν υπέβαλα κανένα αίτημα να διακοπεί», είπε.

Η ίδια ανέφερε ότι αντέδρασε όταν αντιλήφθηκε πως το δικαστήριο ενδέχεται να οδηγηθεί σε διακοπή ή αναβολή λόγω ζητήματος συνηγόρου κατηγορουμένου.

«Φάνηκε ότι το δικαστήριο θέλησε για κάποιον λόγο να μεταθέσει την υπόθεση και από μόνο του κάλεσε έναν κατηγορούμενο και τον ρώτησε “μάθαμε ότι δεν έχετε συνήγορο, μάθαμε ότι λέτε ότι δεν έχετε συνήγορο”. Εγώ αντέδρασα σε αυτό, γιατί κατάλαβα ότι το πάνε σε διακοπή ή αναβολή για διορισμό συνηγόρου», τόνισε.

«Η δίκη πρέπει να είναι πραγματικά δημόσια»

Κλείνοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι η δίκη για τα Τέμπη πρέπει να διεξάγεται με πλήρη διαφάνεια και να είναι προσβάσιμη στους πολίτες.

«Τώρα γίνεται μία δίκη σε μία σχεδόν άδεια αίθουσα. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πια ότι μπορεί να ’ρθει ή μπορεί να έχει απηυδήσει από όλα αυτά που του συνέβησαν, γιατί ασκήθηκε βία σε ανθρώπους. Εδώ η δίκη πρέπει να γίνει πραγματικά δημόσια, δηλαδή πρέπει να είναι προσβάσιμη», είπε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιμένει ότι η κοινωνία έχει δικαίωμα να παρακολουθεί τη διαδικασία, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση με τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον και βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα.